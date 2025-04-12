Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать подходящий сорт индийской лагерстримии для вашего сада
Греция глазами путешественника: 5 причин посетить ущелье Лусиос и его монастыри
ИИ научился распознавать болезнь, которую раньше не замечали годами
Мандевила: красота, которая растёт как цветочный водопад и радует многие годы
Филипп Киркоров раскрыл правду о своих недоброжелателях: почему они его ругают?
Между льдом и огнем: найден ключ к самому таинственному периоду истории планеты
Вода Perrier оказалась не такой натуральной? Nestlé столкнулась с неудобными вопросами экспертов
Лампочка зажглась — начинается обратный отсчёт: на сколько ещё хватит бензобака
Скраб, обертывание и массаж: эти три шага сделают кожу гладкой, как после салонных процедур

Хотите похудеть быстрее? Эти факторы могут быть ключевыми для вашего успеха

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Каждая женщина сталкивается с разной скоростью похудения, и, несмотря на одинаковые усилия, результаты могут значительно различаться. В чём причина? Ответ часто кроется не только в питании и тренировках, но и в гормональном фоне, уровне стресса и качестве сна. Давайте разберёмся, как эти факторы влияют на процесс похудения.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

Гормоны и их роль в снижении веса

Гормоны играют ключевую роль в регулировке обмена веществ. Например, гормоны щитовидной железы влияют на уровень энергии, а эстроген и прогестерон могут влиять на накопление жира, особенно у женщин в период менструаций или менопаузы. Нарушения в работе этих гормонов могут замедлить процесс похудения.

Стресс и его влияние на вес

Хронический стресс увеличивает уровень кортизола, гормона, который способствует накоплению жира в области живота. Когда мы находимся в стрессе, организм часто стремится к "утешению" в виде еды, что приводит к перееданию и срывам в диетах.

Сон и метаболизм

Нехватка сна нарушает обмен веществ и повышает аппетит, что может привести к избыточному потреблению калорий. Качественный сон способствует восстановлению организма и помогает контролировать уровень гормонов, отвечающих за чувство голода.

Внесение изменений в эти аспекты жизни может значительно ускорить процесс снижения веса и улучшить общее самочувствие.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
ТОП-5 блюд, за которыми выстраивались очереди в столовой СССР
Еда и рецепты
ТОП-5 блюд, за которыми выстраивались очереди в столовой СССР Аудио 
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Авто
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге Аудио 
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Колхозник на колёсах: история легендарного грузовика ГАЗ-53 Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Проехал на красный, но по правилам: хитрая лазейка, спасающая кошелёк
Проехал на красный, но по правилам: хитрая лазейка, спасающая кошелёк
Последние материалы
1 ТБ SSD оказался не таким новым: находка пользователя раскрывает мошеннические схемы
Беспокойный рейс: как один пассажир заставил Ryanair уйти на второй круг перед посадкой?
Мифы о больших зарплатах на Севере развеяны! Где могут похвастаться выдающимися доходами
Крошечные, но могучие: эти семена прокачивают организм изнутри
Эвакуация за 5 рублей: водителей пугает странная графа в банковских приложениях
Рыжий враг отступает: это копеечное средство заставит ржавчину исчезнуть без следа
Он мечтал о щенке и заплатил 5 миллионов — но через сутки понял, что стал жертвой обмана
Всего 50 калорий в 100 г: этот сладкий фрукт поможет похудеть без диет — раскрыт секрет стройности
Галактика Малое Магелланово облако на грани разрушения? Как её атакует соседка
Собчак составила топ-3 своих любимых сериалов: лучшее, что я видела
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.