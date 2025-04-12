Скраб, обертывание и массаж: эти три шага сделают кожу гладкой, как после салонных процедур

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мечтаете о расслабляющем SPA-уходе, не выходя из дома? Оказывается, при правильной комбинации скраба, обертывания и массажа вы можете подарить своей коже настоящее преображение. Главное — соблюдать последовательность и учитывать особенности своего тела.

Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крем для тела

Шаг 1. Начните со скраба

Скраб — первый и важный этап. Он помогает удалить ороговевшие клетки эпидермиса, улучшает микроциркуляцию и подготавливает кожу к дальнейшему воздействию. Используйте мягкий скраб на основе соли, сахара или кофе. Втирайте его в кожу круговыми движениями снизу вверх, уделяя особое внимание проблемным зонам.

Шаг 2. Обёртывание — питание и детокс

После скраба самое время для обёртывания. На очищенную кожу нанесите состав (например, с глиной, водорослями или маслами) и оберните тело пищевой пленкой. Полежите под теплым пледом 30–40 минут. Это способствует выведению токсинов, повышению тонуса кожи и насыщению её активными веществами.

Шаг 3. Завершающий массаж

После душа или ванны нанесите масло или крем и выполните лёгкий массаж. Используйте поглаживающие, похлопывающие и разминающие движения. Массаж завершает процедуру, стимулирует лимфоток и помогает компонентам глубже проникнуть в кожу.

Домашний SPA-уход может быть не менее эффективным, чем салонный. Главное — регулярность и удовольствие от процесса!

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами).



Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.



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