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Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале

2:21
Моя семья » Красота и стиль

Лето не за горами, а значит — пора начинать подготовку кожи и тела к этому сезону. Чтобы встречать тёплые дни уверенно и без лишней суеты, лучше не откладывать уход на последний момент. Уже сейчас вы можете сделать шаги, которые помогут выглядеть свежо, ухоженно и сияюще. Мы собрали топ-5 процедур, которые действительно работают и дают видимый эффект.

Косметолог
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Косметолог

1. Глубокая чистка лица

Очищение кожи — основа для красивого внешнего вида. После зимы кожа часто становится тусклой и обезвоженной. Ультразвуковая или комбинированная чистка помогает удалить загрязнения, сальные пробки и отмершие клетки. В результате — ровный тон, гладкость и лучшая восприимчивость к уходу.

2. Лазерная эпиляция

Для стойкого эффекта нужно несколько процедур, а между ними — перерывы. Весной, когда солнце ещё не слишком активно, лазерная эпиляция особенно эффективна и безопасна. Уже к июню вы сможете забыть о бритве и раздражении после депиляции.

3. Пилинги для тела

Механические и кислотные пилинги отлично подготавливают кожу к открытой одежде. Они удаляют ороговевшие клетки, улучшают кровообращение и делают кожу бархатистой. Особенно актуальны для зон с загрубевшей кожей: бёдер, локтей, коленей.

4. Биоревитализация

Эти процедуры увлажняют кожу изнутри, повышают её упругость и защищают от фотостарения. Биоревитализация особенно эффективна в весенний период — к лету кожа выглядит напитанной и сияющей без эффекта маски.

5. Лимфодренажный массаж

Процедура ускоряет выведение лишней жидкости, улучшает кровообращение и помогает скорректировать фигуру. Уже после нескольких сеансов уменьшается отёчность и повышается общий тонус кожи. Отличное решение перед пляжным сезоном.

Эти процедуры — не просто каприз, а умный способ заранее подготовить себя к лету. Они помогут коже сиять, телу — стать подтянутым, а вам — чувствовать себя на высоте без лишней спешки в июне.

Уточнения

Косметология — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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