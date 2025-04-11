Честный разговор о бьюти-средствах после родов — что можно, а что под запретом

После родов тело женщины претерпевает множество изменений, и это касается не только физического самочувствия, но и состояния кожи. То, что раньше отлично подходило, может внезапно вызывать раздражение или перестать работать. Важно пересмотреть свой косметический арсенал, чтобы сохранить здоровье кожи.
После рождения малыша кожа становится чувствительнее, особенно из-за гормональных колебаний. На этом этапе лучше отказаться от агрессивных средств с кислотами высокой концентрации, ретиноидов и продуктов с сильными отдушками. Также временно исключите антицеллюлитные кремы и средства для похудения — они могут содержать компоненты, не рекомендованные в период грудного вскармливания.
Базовый уход остаётся важным: мягкое очищение, увлажнение и защита кожи от солнца. Используйте гипоаллергенные кремы, продукты с пантенолом, гиалуроновой кислотой и натуральными маслами. Хорошо подойдут многофункциональные средства, которые экономят время и усилия: ВВ-кремы, питательные бальзамы и термальная вода.
Косметика после родов должна работать на восстановление и поддержку дермы, а не на эксперименты. Ориентируйтесь на простоту, безопасность и деликатность — и ваша кожа скажет вам спасибо.
Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.
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