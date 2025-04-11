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Честный разговор о бьюти-средствах после родов — что можно, а что под запретом

1:26
Моя семья » Красота и стиль

После родов тело женщины претерпевает множество изменений, и это касается не только физического самочувствия, но и состояния кожи. То, что раньше отлично подходило, может внезапно вызывать раздражение или перестать работать. Важно пересмотреть свой косметический арсенал, чтобы сохранить здоровье кожи.

Мать с младенцем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мать с младенцем

Что стоит убрать из ухода

После рождения малыша кожа становится чувствительнее, особенно из-за гормональных колебаний. На этом этапе лучше отказаться от агрессивных средств с кислотами высокой концентрации, ретиноидов и продуктов с сильными отдушками. Также временно исключите антицеллюлитные кремы и средства для похудения — они могут содержать компоненты, не рекомендованные в период грудного вскармливания.

Что стоит оставить и добавить

Базовый уход остаётся важным: мягкое очищение, увлажнение и защита кожи от солнца. Используйте гипоаллергенные кремы, продукты с пантенолом, гиалуроновой кислотой и натуральными маслами. Хорошо подойдут многофункциональные средства, которые экономят время и усилия: ВВ-кремы, питательные бальзамы и термальная вода.

Косметика после родов должна работать на восстановление и поддержку дермы, а не на эксперименты. Ориентируйтесь на простоту, безопасность и деликатность — и ваша кожа скажет вам спасибо.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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