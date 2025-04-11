Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морозы и розы: как определить, выжила ли ваша любимица
Эти 5 факторов незаметно подрывают женское здоровье — и мешают стать мамой
Китай отпускает юань: чем опасна осторожная девальвация для мировой экономики
Почти как у бабушки — но без яиц: рецепт постного кулича
Она просто добавила зеркало — и кухня стала в два раза больше
Что делают пантера и собака в туалете на два квадратных метра
Юлия Ковальчук заступилась за Алексея Чумакова: мы бы не прожили 17 лет
Эволюция на практике: как условия среды меняют ДНК паразитов Vickermania
Меняешь масло по регламенту: в некоторых машинах это прямой путь к капитальному ремонту

Как с помощью румян создать идеальную форму лица — трюк, который используют профессионалы

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Румяна – это не только средство для придания лицу свежести и яркости. Они могут стать настоящим секретным инструментом для коррекции формы лица. С помощью этого средства можно подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки, создавая сбалансированные черты лица. Узнайте, как правильно использовать румяна, чтобы изменить форму лица в лучшую сторону.

Румяна
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Румяна

Как правильно выбрать оттенок румян?

Первым шагом в коррекции формы лица с помощью румян является правильный выбор оттенка. Для скульптурирования используйте более холодные оттенки — пудровые или розовые румяна подойдут для овала лица, в то время как для добавления свежести лучше выбрать более тёплые персиковые или коралловые оттенки.

Где и как наносить румяна для коррекции лица?

  • Для узкого лица: чтобы визуально расширить лицо, нанесите румяна на яблочки щёк и аккуратно растушуйте по направлению к вискам.
  • Для широкого лица: чтобы визуально уменьшить ширину, наносите румяна вдоль линии скул и растушуйте их к вискам.
  • Для вытянутого лица: чтобы сделать лицо более круглым, нанесите румяна на щеки, ближе к линии подбородка.
  • Для круглого лица: для создания эффекта удлиненного лица наносите румяна на скулы и растушуйте их вдоль верхней части щеки к вискам.

Румяна — это не просто средство для придания цвету лицу, но и важный инструмент для его коррекции. Используйте их не только для свежести, но и как средство для создания идеального овала!

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Авто
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка Аудио 
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Садоводство, цветоводство
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода Аудио 
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Наука и техника
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление Аудио 
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Колхозник на колёсах: история легендарного грузовика ГАЗ-53 Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Проехал на красный, но по правилам: хитрая лазейка, спасающая кошелёк
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Последние материалы
Что делают пантера и собака в туалете на два квадратных метра
Юлия Ковальчук заступилась за Алексея Чумакова: мы бы не прожили 17 лет
Как с помощью румян создать идеальную форму лица — трюк, который используют профессионалы
Эволюция на практике: как условия среды меняют ДНК паразитов Vickermania
Меняешь масло по регламенту: в некоторых машинах это прямой путь к капитальному ремонту
12 апреля: День космонавтики, Синий платочек и Судьба человека
Пасхальные традиции в СССР: как праздновали вопреки запретам
Больше – не значит лучше: как лишние подходы могут мешать вашему прогрессу
Как малина может стать звездой вашего сада
400% роста продаж: какая сыворотка для сияющей кожи стала хитом 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.