Как с помощью румян создать идеальную форму лица — трюк, который используют профессионалы

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Румяна – это не только средство для придания лицу свежести и яркости. Они могут стать настоящим секретным инструментом для коррекции формы лица. С помощью этого средства можно подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки, создавая сбалансированные черты лица. Узнайте, как правильно использовать румяна, чтобы изменить форму лица в лучшую сторону.

Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Румяна

Как правильно выбрать оттенок румян?

Первым шагом в коррекции формы лица с помощью румян является правильный выбор оттенка. Для скульптурирования используйте более холодные оттенки — пудровые или розовые румяна подойдут для овала лица, в то время как для добавления свежести лучше выбрать более тёплые персиковые или коралловые оттенки.

Где и как наносить румяна для коррекции лица?

Для узкого лица: чтобы визуально расширить лицо, нанесите румяна на яблочки щёк и аккуратно растушуйте по направлению к вискам.

чтобы визуально расширить лицо, нанесите румяна на яблочки щёк и аккуратно растушуйте по направлению к вискам. Для широкого лица: чтобы визуально уменьшить ширину, наносите румяна вдоль линии скул и растушуйте их к вискам.

чтобы визуально уменьшить ширину, наносите румяна вдоль линии скул и растушуйте их к вискам. Для вытянутого лица: чтобы сделать лицо более круглым, нанесите румяна на щеки, ближе к линии подбородка.

чтобы сделать лицо более круглым, нанесите румяна на щеки, ближе к линии подбородка. Для круглого лица: для создания эффекта удлиненного лица наносите румяна на скулы и растушуйте их вдоль верхней части щеки к вискам.

Румяна — это не просто средство для придания цвету лицу, но и важный инструмент для его коррекции. Используйте их не только для свежести, но и как средство для создания идеального овала!

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.



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