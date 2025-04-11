Хайлайтер больше не нужен: эти средства придадут коже идеальное сияние

Хайлайтер стал незаменимым инструментом для многих в создании яркого, сияющего образа. Однако иногда хочется попробовать что-то новенькое или просто заменить его более доступными средствами. Мы расскажем, чем можно заменить хайлайтер, если вам хочется добиться естественного сияния кожи без использования дорогих косметических продуктов.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

1. Льняное или кокосовое масло

Одним из лучших натуральных вариантов является использование масла. Льняное или кокосовое масло поможет создать естественный, здоровый блеск, увлажняя и питая кожу. Для этого достаточно нанести несколько капель масла на выступающие части лица — скулы, надбровья, спинку носа и подбородок.

2. Кремовые румяна с шиммером

Если вы хотите достичь эффекта сияющей кожи, но не использовать хайлайтер, попробуйте кремовые румяна с легким шиммером. Они придают коже не только свежий оттенок, но и естественное свечение, которое гармонично смотрится на лице.

3. Бальзам для губ с глиттером

Этот бальзам можно использовать не только для губ, но и для создания легкого сияния на скулах или веках. Он легко наносится и придает коже естественный, лёгкий блеск.

4. Метеориты или пудра с блестками

Если вам нужно более яркое сияние, используйте метеориты или пудру с мелкими блестками. Эти средства помогают создать эффект сияния без чрезмерной интенсивности, делая лицо свежим и светящимся.

Не всегда нужно покупать дорогие хайлайтеры для создания сияния. Природные масла, кремовые румяна или даже бальзам для губ с глиттером могут стать отличной альтернативой и подарить вам такой же эффект, но с минимальными затратами.

Уточнения

Хайла́йтер — средство декоративной косметики, для создания «скульптурности» лица — высветления и выделения отдельных участков, добавления зрительного объёма, получения сияющего, свежего вида, создания эффекта светящейся кожи.



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