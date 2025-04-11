Мифы об увлажнении, которые могут навредить вашей коже — как не ошибиться

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Увлажнение кожи давно стало обязательным пунктом ежедневного ухода. Кремы, сыворотки, мисты и термальная вода обещают мгновенное преображение, делая увлажнение чуть ли не волшебной панацеей. Но правда ли, что «чем больше — тем лучше»? Пора разобраться, какие мифы прочно укоренились в сознании и как на самом деле работает увлажнение.

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Миф 1: Чем больше средства — тем увлажнённее кожа

Правда в том, что избыток увлажняющих средств, особенно с плотной текстурой, может нарушить естественный баланс кожи. В результате появляются высыпания, жирный блеск и ощущение "перегруженности".

Миф 2: Кожа всегда сухая — значит, нужно больше крема

Иногда сухость — это сигнал о дефиците липидов, а не влаги. В таких случаях важно не просто увлажнять, а восстанавливать защитный барьер дермы при помощи средств с керамидами, маслами и пантенолом.

Миф 3: Увлажнение не навредит ни при каком типе кожи

Даже жирной и комбинированной коже нужен уход, но лёгкий и некомедогенный. Слишком обильное нанесение может закупорить поры и спровоцировать воспаления.

Как не переборщить

Выбирайте текстуру крема по типу кожи, наносите небольшое количество и следите за реакцией. А иногда коже действительно стоит дать «отдохнуть» от средств — чтобы восстановить собственные механизмы увлажнения.

Увлажнение — важнейшая часть ухода, но даже в этом стоит соблюдать баланс. Прислушивайтесь к коже, а не только к обещаниям производителей.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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