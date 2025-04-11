Откажись от косметики на день — и почувствуй, как кожа начинает дышать

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современная женщина ежедневно наносит на лицо множество косметических средств — от очищающих пенок до плотных тональных кремов. Добавим к этому стресс, загрязнённый воздух, плохой сон — и получаем кожу, которая просто не успевает восстановиться. Именно поэтому ей нужны «разгрузочные дни» — своеобразный отдых от косметики и агрессивного ухода.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Что такое «разгрузочный день» для кожи

Это день, когда вы сознательно отказываетесь от декоративной косметики и используете только базовые средства ухода. Никаких кислот, сывороток и насыщенных кремов — только бережное очищение и лёгкое увлажнение. Это как цифровой детокс, только для кожи.

Почему это важно

Избыточное количество средств, даже самых качественных, может перегружать эпидермис, нарушать её естественные функции и вызывать раздражения. Разгрузочные дни позволяют коже отдохнуть, дышать и самостоятельно справляться с воздействием внешней среды.

Как правильно проводить такой день

Умойтесь мягким средством без ПАВов и кислот.

Нанесите лёгкий крем или гель без отдушек.

Исключите макияж на весь день.

Пейте воду, включите в рацион антиоксиданты.

Один разгрузочный день в неделю — это не каприз, а разумная забота о здоровье кожи. Позвольте ей отдохнуть, и в ответ она порадует вас свежестью и сиянием.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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