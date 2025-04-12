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Сексуальность без усилий: с чем носить платье-комбинацию, чтобы попасть в тренды

3:13
Моя семья » Красота и стиль

Когда-то его прятали под одеждой, теперь — носят на всеобщее обозрение. Платье-комбинация уверенно закрепилось в базовом гардеробе, и в 2025 году оно продолжает оставаться универсальным фаворитом. Стилист Динара Ивлиева рассказала, с чем его лучше всего сочетать.

Девушка в платье
Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка в платье

Ткань, фасон и длина — ключевые нюансы

Сегодня платье-комбинация — это не только шёлк и атлас, но и смелые материалы вроде экокожи и замши. Крой остаётся женственным: облегающий или слегка расклешённый, с тонкими или широкими бретелями. Длина варьируется от мини до макси — выбирайте по настроению и случаю.

Что актуально в 2025

В моде — кружевные платья-комбинации и модели из плотных тканей. Они отлично вписываются в стиль lingerie dressing. Под них надевают футболки, лонгсливы или носят соло — оба варианта в тренде.

Как носить по сезонам

Весной и летом платье надевают на голое тело или на топ. Осенью и зимой оно дружит с оверсайз-жакетами, свитерами, кардиганами и водолазками.

Удачные сочетания

  • Оверсайз-жакет: беспроигрышный спутник. Подходит всем, в любом стиле.
  • Свитер, кардиган или футболка: уютный слой для прохлады.
  • Рубашка: носите расстёгнутой или застёгнутой, особенно из денима.
  • Лонгслив, водолазка или боди: превращают платье в модный сарафан.
  • Косуха или тренч: для эффектного выхода.

Цветовые комбинации

  • Чёрное и белое: универсальные и сочетаются со всем.
  • Коричневое: гармонирует с бежевым и золотым.
  • Красное: сочетается с чёрным, белым, серым.
  • Зелёное и синее: лучше с нейтральными и схожими по тону.

Обувь и аксессуары

Летом — кеды, балетки, босоножки. Зимой — грубые ботинки, казаки и ботфорты. Аксессуары — любые: эклектика в моде. Но жемчуг, чокеры и удлинённые серьги особенно эффектны.

Для plus-size

Плотные ткани и широкие бретели — лучшие друзья. Избегайте блестящих тканей: они добавляют объёма. Сочетайте с жакетом, тренчем, рубашкой или кардиганом.

Вдохновение от звёзд

Ирина Шейк надевает платье с кожаным тренчем, Джиджи Хадид - на спортивный топ. Анджелина Джоли сочетает его с классическим жакетом, а Сиенна Миллер - с кожаной курткой.

Платье-комбинация — это не просто модный силуэт, а универсальный инструмент самовыражения. Оно одинаково уместно на прогулке, свидании или в офисе (если добавить жакет), подчёркивает женственность и позволяет играть со стилями. Главное — не бояться экспериментировать с фактурами, слоями и аксессуарами. В 2025 году комбинация остаётся в моде, потому что она — как маленькое чёрное платье: всегда вовремя, всегда уместно и всегда о вас.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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