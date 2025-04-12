Капуста, картошка, вино: самая модная диета весны

Пока кто-то считает калории и мчится в спортзал, другие худеют на тушёной капусте и бокале вина. Да, речь об атлантической диете — облегчённой версии средиземноморской, которая быстро набирает популярность. Но безопасна ли она для всех?
Это система питания, близкая к средиземноморской, но с акцентом на сезонные овощи вроде капусты, свёклы и репы. В рацион входят:
Звучит сытно? Да! Главное — баланс и способ приготовления.
Атлантическая диета — это отличный вариант для тех, кто хочет питаться вкусно, разнообразно и не отказываться от привычных продуктов. Но подойдёт она не всем. Если у вас чувствительный ЖКТ или есть проблемы с перевариванием клетчатки — лучше выбрать другой путь. А вот для людей со здоровым пищеварением это способ уменьшить талию, не сидя на листьях салата.
Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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