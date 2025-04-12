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Капуста, картошка, вино: самая модная диета весны

2:25
Моя семья » Красота и стиль

Пока кто-то считает калории и мчится в спортзал, другие худеют на тушёной капусте и бокале вина. Да, речь об атлантической диете — облегчённой версии средиземноморской, которая быстро набирает популярность. Но безопасна ли она для всех?

Девушка смотрит в зеркало
Фото: https://www.freepik.com
Девушка смотрит в зеркало

Что такое атлантическая диета

Это система питания, близкая к средиземноморской, но с акцентом на сезонные овощи вроде капусты, свёклы и репы. В рацион входят:

  • Тушёные овощи.
  • Свежая рыба и красное мясо.
  • Молочные продукты.
  • Бобовые и картофель.
  • Хлеб, рис и немного вина.

Звучит сытно? Да! Главное — баланс и способ приготовления.

Что в ней хорошего

Больше тушёных блюд

  • Они лучше сохраняют витамины и не провоцируют образование вредных соединений. Приготовление без жарки — уже полдела на пути к здоровью.

Ставка на сезонные продукты

  • Они мягче действуют на кишечник и содержат меньше раздражающих веществ, включая лектин (а глютен — один из них).

Белок на каждый день

  • Организм насыщается быстрее, меньше тяги к перекусам и сладкому. А бонус — это ещё и питание для кожи, волос и мышц.

Бобовые спасают от срывов

  • Они дают ощущение сытости надолго и помогают избежать нападений на булочные в середине дня.

Где кроется подвох

Рыба с сюрпризом

  • Если не прожарить или не проварить рыбу как следует, можно подцепить паразитов — от анемии до серьёзных заболеваний ЖКТ.

Алкоголь не шутка

  • Бокал вина вечером — звучит романтично, но в реальности может вызвать ночную гипогликемию и замедлить похудение.

Не для всех ЖКТ

  • Тем, у кого СРК, СИБР или СИГР, диета может навредить: грубая клетчатка из капусты и бобов усилит газообразование и боли.

Атлантическая диета — это отличный вариант для тех, кто хочет питаться вкусно, разнообразно и не отказываться от привычных продуктов. Но подойдёт она не всем. Если у вас чувствительный ЖКТ или есть проблемы с перевариванием клетчатки — лучше выбрать другой путь. А вот для людей со здоровым пищеварением это способ уменьшить талию, не сидя на листьях салата.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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