Капуста, картошка, вино: самая модная диета весны

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Пока кто-то считает калории и мчится в спортзал, другие худеют на тушёной капусте и бокале вина. Да, речь об атлантической диете — облегчённой версии средиземноморской, которая быстро набирает популярность. Но безопасна ли она для всех?

Фото: https://www.freepik.com Девушка смотрит в зеркало

Что такое атлантическая диета

Это система питания, близкая к средиземноморской, но с акцентом на сезонные овощи вроде капусты, свёклы и репы. В рацион входят:

Тушёные овощи.

Свежая рыба и красное мясо.

Молочные продукты.

Бобовые и картофель.

Хлеб, рис и немного вина.

Звучит сытно? Да! Главное — баланс и способ приготовления.

Что в ней хорошего

Больше тушёных блюд

Они лучше сохраняют витамины и не провоцируют образование вредных соединений. Приготовление без жарки — уже полдела на пути к здоровью.

Ставка на сезонные продукты

Они мягче действуют на кишечник и содержат меньше раздражающих веществ, включая лектин (а глютен — один из них).

Белок на каждый день

Организм насыщается быстрее, меньше тяги к перекусам и сладкому. А бонус — это ещё и питание для кожи, волос и мышц.

Бобовые спасают от срывов

Они дают ощущение сытости надолго и помогают избежать нападений на булочные в середине дня.

Где кроется подвох

Рыба с сюрпризом

Если не прожарить или не проварить рыбу как следует, можно подцепить паразитов — от анемии до серьёзных заболеваний ЖКТ.

Алкоголь не шутка

Бокал вина вечером — звучит романтично, но в реальности может вызвать ночную гипогликемию и замедлить похудение.

Не для всех ЖКТ

Тем, у кого СРК, СИБР или СИГР, диета может навредить: грубая клетчатка из капусты и бобов усилит газообразование и боли.

Атлантическая диета — это отличный вариант для тех, кто хочет питаться вкусно, разнообразно и не отказываться от привычных продуктов. Но подойдёт она не всем. Если у вас чувствительный ЖКТ или есть проблемы с перевариванием клетчатки — лучше выбрать другой путь. А вот для людей со здоровым пищеварением это способ уменьшить талию, не сидя на листьях салата.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.



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