Коса до пояса — не сказка: трихологические лайфхаки нового времени

2:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если кажется, что волосы растут черепашьими темпами, а "коса до пояса" — мечта из детства, не спеши винить генетику. Современная трихология предлагает рабочие и научно обоснованные процедуры, которые не только ускоряют рост волос, но и восстанавливают здоровье кожи головы. Главное — понимать, какие из них подойдут именно тебе.

Фото: freepik.com by master1305 на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с длинными волосами

Плазмотерапия

Инъекции собственной обогащённой плазмы стимулируют фолликулы, улучшают кровообращение и запускают рост. Подходит при стрессовом выпадении, алопеции и гормональных сбоях. Курс: 4-6 процедур с перерывами в 10-14 дней. Эффект — стойкий, но повторять стоит не чаще раза в год.

Мезоботокс

Щадящий вариант ботулотерапии, улучшающий циркуляцию крови и питание кожи головы. Активирует фолликулы, снижает выпадение, нормализует состояние кожи. Курс: 3-5 сеансов, эффект накопительный. После процедуры — щадящий режим для кожи головы на 2-3 дня.

Мезотерапия

Популярная инъекционная методика, при которой в кожу головы вводят витаминные коктейли. Улучшает питание корней, ускоряет рост и придаёт объём. Курс: 6-10 процедур. Уже после 2-3 сеансов — заметное снижение выпадения.

Лазерная терапия

Низкоинтенсивное излучение активизирует обменные процессы в фолликулах, усиливает кровоток и укрепляет волосы. Стартовая частота — 3 сеанса в неделю, затем реже. Эффект накопительный, курс длится не менее 3 месяцев.

Микронидлинг

Процедура с роллером и микроиглами. Провоцирует лёгкое поверхностное раздражение кожи и тем самым активирует факторы роста. Курс: 10 процедур 1-2 раза в неделю. Отлично работает в комплексе с другими методами.

Каждая из процедур направлена на пробуждение "спящих" фолликулов, улучшение микроциркуляции и усиление питания кожи головы. Выбор зависит от твоего состояния волос, чувствительности кожи и рекомендаций врача. Главное — не заниматься самолечением и обратиться к грамотному трихологу, чтобы подобрать безопасный и эффективный курс. Отращивать волосы — это не только про длину, но и про здоровье.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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