Весна 2025: как одеваться, чтобы быть романтичной, но не приторной

3:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна — лучшее время, чтобы впустить в гардероб чуть больше наивности, игривости и уюта. И модные тренды этого сезона будто специально созданы для того, чтобы вдохновлять на нежные образы, при этом не теряя ни грамма стиля. Мы собрали для вас шесть главных направлений, которые помогут создать модный, но трогательно милый весенний образ.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domian Девушка в очках

Пушистость — объятия на каждый день

Если раньше мягкие материалы вроде букле и мохера были исключительно зимней историей, то теперь они остались с нами и в теплый сезон. Особенно актуальны пушистые кардиганы — их носят как легкую верхнюю одежду, сочетая с летящими юбками, классическими брюками или расслабленными джинсами. Хит — объёмные свитеры с ворсом, будто созданные для уютных вечеров и неспешных прогулок.

Воротнички — винтаж, который снова с нами

Романтичные воротнички будто сбежали со страниц школьных альбомов и снова завоевали подиумы. Закруглённые или острые, с кружевом, вышивкой или в контрастной палитре — они делают любой образ наряднее. Такие акценты легко вписать в повседневность: носите с джинсами, классическими брюками или юбками А-силуэта.

Розовый — оттенок настроения

Этот цвет весной 2025 года — вне конкуренции. В моде его приглушённые версии: пудра, лосось, топлёное молоко, персик. Лучше всего розовый смотрится в простых формах — струящихся платьях, базовых кардиганах или свободных рубашках. Идеальное сочетание — с белым, бежевым или голубым.

Кружево — дневной шик

Забудьте о кружеве "на выход" — теперь оно просится в дневной гардероб. Воздушные вставки, хлопковые узоры, прозрачные детали — всё это украшает повседневные топы, рубашки, даже платья. Носите с денимом, минималистичными жакетами или добавьте контраста с грубыми ботинками — будет эффектно.

Оборки — чуть больше романтики

Лёгкие рюши и многослойные воланы дарят объем и движение. В этом сезоне они появляются даже на жакетах и брюках. Особенно актуальны асимметричные оборки — они делают образ игривым, но не перегруженным. Тем, кто любит скромнее, подойдут воланы вдоль рукавов или по низу платья.

Baby doll — стиль наивной свободы

Платья и топы с завышенной талией и объемным кроем возвращают в моду детскую легкость. Светлые ткани, горох, цветочный принт — всё это помогает создать весенний образ с изюминкой. Носите с балетками или сандалиями, а для контраста — с грубой обувью.

Весна 2025 — это время мягкости, романтики и немного наивного очарования, которое легко впустить в гардероб с помощью пушистых кардиганов, кружевных деталей и воздушных силуэтов. Эти тренды не просто украшают, а создают настроение — лёгкое, игривое, по-настоящему весеннее. Выбирайте то, что ближе по духу, экспериментируйте и не бойтесь добавить в образ чуть больше нежности — сейчас это как никогда в моде.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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