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Джинса пошла вразнос: 7 фасонов платьев, которые взорвали подиумы

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Весна и лето 2025-го — время, когда деним перестал быть фоном и стал главным героем. Джинсовые платья больше не ограничиваются привычными рубашечными фасонами — теперь они про креатив, женственность и даже гламур.

Девушка в шляпе
Фото: Designed be Freepik by halayalex is licensed under Public domian
Девушка в шляпе

Структура и выразительность

Плотный деним остаётся в строю: платья из него держат форму, подчеркивают плечи и бедра, а ещё отлично защищают от ветра. Актуальны модели с рукавами-фонариками, объёмными подолами и вырезами — идеальный микс классики и архитектурного кроя.

Лёгкость и воздушность

Тонкий джинс хорош в жару. Платья из струящегося материала с драпировками, кулисками и запахом выглядят женственно, легко двигаются и отлично сочетаются с балетками, сандалиями и панамами.

Вне привычного

Сарафаны на тонких бретелях, бельевые платья, футляры с вырезами — деним уходит от привычного casual и пробует себя в новых амплуа. Даже викторианские оборки теперь шьются из джинсы.

Акценты решают всё

Пуговицы в тон, ремни из того же материала, вышивка, потертости и декоративные швы — все эти детали делают платье уникальным. Добавьте к этому аккуратный вырез, пояс на талии и объёмные рукава — и вот оно, идеальное платье для лета.

Как носить?

  • С сандалиями и соломенной сумкой: для отпуска.
  • С балетками и жакетом: для города.
  • С казаками: если хочется дерзости.
  • С кедами и носками: для спортивного шика

Джинсовое платье в 2025 году — это не просто удобная вещь на каждый день, а способ выразить себя через силуэт, детали и настроение образа. Хотите ли вы лёгкости и романтики или подчеркнутой структуры — среди модных моделей найдётся подходящий вариант. Главное — не бояться экспериментировать, сочетать деним с неожиданными аксессуарами и помнить: именно детали делают образ живым и актуальным.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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