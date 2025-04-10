Не нужен автозагар: эти продукты придадут коже естественный загорелый оттенок

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Диета существенно влияет на состояние кожи. Правильное питание может улучшить цвет лица, повысить его эластичность и защитить кожу от негативного воздействия окружающей среды. Диетолог Рафаэль Груман в своем видео на TikTok подчеркивает, что ультрафиолетовые лучи повреждают клетки кожи и вызывают образование свободных радикалов. Чтобы противостоять этому процессу, важно получать достаточное количество антиоксидантов из пищи.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина с прической

Для сияющей и упругой кожи необходимо поддерживать ее гидратацию. Это достигается не только за счет достаточного потребления воды, но и благодаря полезным жирам. Они сохраняют эластичность кожи и предотвращают ее обезвоживание. Орехи и растительные масла, богатые жирными кислотами, являются отличными источниками таких жиров.

Антиоксиданты играют ключевую роль в борьбе с окислением и старением кожи. Витамин Е, содержащийся в миндале и фундуке, является мощным антиоксидантом. Омега-3 жирные кислоты, которые можно найти в жирной рыбе и семенах льна, увлажняют кожу и улучшают ее эластичность. Цинк, присутствующий в устрицах, красном мясе и бобовых, помогает бороться с воспалениями и способствует регенерации клеток кожи, пишет французское издание Journaldesfemmes.

Кроме того, существуют продукты, которые стимулируют выработку меланина — пигмента, отвечающего за цвет кожи. Аминокислота тирозин, содержащаяся в авокадо, бананах и миндале, способствует увеличению выработки меланина. Эти продукты не только придают коже загорелый оттенок, но и обеспечивают ее необходимыми питательными веществами.

Регулярное употребление этих продуктов поможет вам поддерживать здоровый и сияющий цвет лица круглый год, без необходимости использования кремов для автозагара. Это простой и эффективный способ сохранить молодость и красоту вашей кожи.

Уточнения

Ультрафиоле́товое излуче́ние (ультрафиолетовые лучи, ультрафиолетовая радиация, УФ-излучение; лат. ultra — сверх, за пределами + violet — фиолетовый) — электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями.



Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.





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