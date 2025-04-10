Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной

2:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В последнее время в социальных сетях и на улицах всё чаще можно увидеть людей с сияющей кожей, которая выглядит свежей и здоровой без использования макияжа. Секрет этого сияния кроется в правильном увлажнении. Хорошая новость в том, что каждый может достичь такого эффекта, если будет соблюдать определённые правила ухода за кожей.

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Прежде всего, важно иметь чёткий алгоритм ухода, особенно вечером. После тщательного очищения лица нанесите сыворотку и увлажняющий крем. Однако многие из нас сталкивались с ощущением стянутости даже после использования жирного крема, что говорит о его недостаточной эффективности. Есть способ увеличить увлажнение в десять раз, и это легко сделать каждый вечер.

Для этого вам понадобятся ваши обычные средства и масло для лица. Вечером после завершения ухода разогрейте несколько капель масла в ладонях и приложите их к лицу. Масло создаёт защитный барьер, помогая активным компонентам других средств лучше впитываться и обеспечивая дополнительное увлажнение. Это особенно полезно для сухой кожи, уверяет французское издание Journaldesfemmes.

Важно помнить, что масла могут проникать в различные увлажняющие средства, сыворотки и кремы, но лишь немногие из них способны проникать через масло. Поэтому рекомендуется использовать этот метод за 30 минут до сна, чтобы масло успело впитаться и не оставило пятен на постельном белье.

Выбор масла зависит от типа вашей кожи. Для сухой кожи подойдут средства с скваланом, витамином A или маслом авокадо. Комбинированной и жирной коже лучше использовать масло жожоба, масло шиповника или лесного ореха, которые регулируют выработку кожного сала. Если вы хотите бороться с морщинами, выбирайте масло с бакучиолом или ретинолом.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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