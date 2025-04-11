Четыре причины, почему вы выглядите уставшей — и как это мгновенно исправить

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Не всегда есть возможность выспаться или сбежать на отдых. Но это не повод мириться с тусклым лицом, отёками и уставшим взглядом. Простой уход за собой и немного внимания к деталям творят чудеса — вы будете выглядеть так, будто только что вернулись с отпуска.

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Питание — основа сияющей кожи

Включите в рацион больше зелени, ягод, орехов, авокадо и жирной рыбы. Омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты и витамины группы В улучшают кровоснабжение кожи, уменьшают воспаления и придают естественное сияние.

Вода без фанатизма

Пейте 1,5–2 литра воды в течение дня, но равномерно. Утром — стакан тёплой воды с лимоном для запуска метаболизма. Избегайте переизбытка кофе и сладких напитков.

Режим сна и света

Сон — главное лекарство от тусклого лица. Старайтесь засыпать до полуночи, проветривать спальню и минимизировать свет перед сном. Даже короткий дневной сон (20 минут) может освежить лицо.

Дыхание и прогулки

Глубокое дыхание снижает уровень кортизола (гормона стресса). Начинайте день с 2–3 минут медленного дыхания. А 30 минут на свежем воздухе каждый день улучшают кровообращение и цвет лица.

Свежесть — это не про генетику или дорогие кремы. Это про заботу о себе, которая начинается с простых, но регулярных действий.

Уточнения

Утомле́ние или уста́лость — физиологическое и психологическое состояние, которое является следствием напряжённой или длительной работы.



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