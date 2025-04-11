Четыре причины, почему вы выглядите уставшей — и как это мгновенно исправить

Не всегда есть возможность выспаться или сбежать на отдых. Но это не повод мириться с тусклым лицом, отёками и уставшим взглядом. Простой уход за собой и немного внимания к деталям творят чудеса — вы будете выглядеть так, будто только что вернулись с отпуска.
Включите в рацион больше зелени, ягод, орехов, авокадо и жирной рыбы. Омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты и витамины группы В улучшают кровоснабжение кожи, уменьшают воспаления и придают естественное сияние.
Пейте 1,5–2 литра воды в течение дня, но равномерно. Утром — стакан тёплой воды с лимоном для запуска метаболизма. Избегайте переизбытка кофе и сладких напитков.
Сон — главное лекарство от тусклого лица. Старайтесь засыпать до полуночи, проветривать спальню и минимизировать свет перед сном. Даже короткий дневной сон (20 минут) может освежить лицо.
Глубокое дыхание снижает уровень кортизола (гормона стресса). Начинайте день с 2–3 минут медленного дыхания. А 30 минут на свежем воздухе каждый день улучшают кровообращение и цвет лица.
Свежесть — это не про генетику или дорогие кремы. Это про заботу о себе, которая начинается с простых, но регулярных действий.
Утомле́ние или уста́лость — физиологическое и психологическое состояние, которое является следствием напряжённой или длительной работы.
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Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.