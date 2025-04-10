Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Абрикос не даёт плодов? Причина может быть рядом
Храп исчез сам: что ела женщина, чтобы снова спать спокойно
Эти 5 тенденций декора 90-х снова вошли в моду
Красиво, но смертельно: какую деталь авто запретили по закону и почему она всем нравилась
Пчёлы — это тайные экономисты: доказано экспериментом
Собчак оценила дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта: природа не отдохнула
Постукивание пальцами улучшает понимание речи на шумной вечеринке! Тайна ритмического прайминга
Освещённый лунным светом: на вечерней экскурсии по вилле Дураццо Паллавичини вас ждёт загадочное погружение
Urals дешевеет, но есть выход: как дешёвая нефть может сыграть на руку России

Правда о кремах от растяжек, которую скрывают производители

1:22
Моя семья » Красота и стиль

Растяжки — это не только косметический дефект, но и повод для переживаний у многих женщин. Они появляются из-за быстрого набора или снижения веса, гормональных изменений и беременности. Косметические бренды обещают чудесное избавление от этих следов с помощью специальных кремов. Но стоит ли им верить?

Уход за телом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уход за телом

Как действуют кремы против растяжек?

Кремы от растяжек, как правило, содержат витамины (А, Е, С), коллаген, эластин, масла и увлажняющие компоненты. Их цель — повысить эластичность кожи, увлажнить её и улучшить регенерацию тканей. При регулярном применении на начальной стадии (когда растяжки ещё розовые или красноватые), такие средства действительно могут улучшить внешний вид кожи.

Когда кремы не помогут?

Если растяжки уже стали белыми— это говорит о том, что кожа зажила, и процесс образования стрий завершён. В таком случае кремы, увы, не смогут полностью убрать следы. Максимум — они сделают их менее заметными и улучшат общее состояние кожи.

Кремы от растяжек не панацея, но при регулярном применении на ранней стадии они действительно работают. Главное — не ждать чуда, а воспринимать их как часть комплексного ухода.

Уточнения

Стрии в обиходной речи также растяжки — дефект кожи в виде узких волнистых полос разной ширины, имеющих окрас от белого до красно-фиолетового, локализующихся преимущественно в местах наибольшего растяжения кожи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Ресторан СССР: ТОП-5 самых дорогих блюд 80-х
Еда и рецепты
Ресторан СССР: ТОП-5 самых дорогих блюд 80-х Аудио 
Остановил инспектор — включать ли аварийку? Ответ, которого никто не ожидал
Авто
Остановил инспектор — включать ли аварийку? Ответ, которого никто не ожидал Аудио 
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Наука и техника
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Украину делят за спиной Зеленского: раскрыты детали тайных переговоров США и РФ Дмитрий Плотников Россия идёт к победе в СВО долгой дорогой Виктор Пахомов Нужна ли была церковная реформа Никона, и что она дала России Сергей Лебедев
Правда о скрабе из кофейной гущи, которую скрывают производители натуральной косметики
Бабушкин рецепт кулича, который тает во рту
Забудьте про мясо по-французски — эти котлеты вкуснее
Забудьте про мясо по-французски — эти котлеты вкуснее
Последние материалы
Красиво, но смертельно: какую деталь авто запретили по закону и почему она всем нравилась
Пчёлы — это тайные экономисты: доказано экспериментом
Постукивание пальцами улучшает понимание речи на шумной вечеринке! Тайна ритмического прайминга
Собчак оценила дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта: природа не отдохнула
Правда о кремах от растяжек, которую скрывают производители
Освещённый лунным светом: на вечерней экскурсии по вилле Дураццо Паллавичини вас ждёт загадочное погружение
Urals дешевеет, но есть выход: как дешёвая нефть может сыграть на руку России
Это растение в вашем саду может испортить вам жизнь: приносит несчастье и бедность
Перед нами смутные, желчные мечтания, нарочитый уход в беспредметное брюзжание… — писала газета Аргументы и факты 11 апреля 1982 года
Пирог без теста, но с мясом: готовим ужин, который удивит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.