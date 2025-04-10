Правда о кремах от растяжек, которую скрывают производители

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Растяжки — это не только косметический дефект, но и повод для переживаний у многих женщин. Они появляются из-за быстрого набора или снижения веса, гормональных изменений и беременности. Косметические бренды обещают чудесное избавление от этих следов с помощью специальных кремов. Но стоит ли им верить?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уход за телом

Как действуют кремы против растяжек?

Кремы от растяжек, как правило, содержат витамины (А, Е, С), коллаген, эластин, масла и увлажняющие компоненты. Их цель — повысить эластичность кожи, увлажнить её и улучшить регенерацию тканей. При регулярном применении на начальной стадии (когда растяжки ещё розовые или красноватые), такие средства действительно могут улучшить внешний вид кожи.

Когда кремы не помогут?

Если растяжки уже стали белыми— это говорит о том, что кожа зажила, и процесс образования стрий завершён. В таком случае кремы, увы, не смогут полностью убрать следы. Максимум — они сделают их менее заметными и улучшат общее состояние кожи.

Кремы от растяжек не панацея, но при регулярном применении на ранней стадии они действительно работают. Главное — не ждать чуда, а воспринимать их как часть комплексного ухода.

Уточнения

Стрии в обиходной речи также растяжки — дефект кожи в виде узких волнистых полос разной ширины, имеющих окрас от белого до красно-фиолетового, локализующихся преимущественно в местах наибольшего растяжения кожи.



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