Правда о кремах от растяжек, которую скрывают производители

Растяжки — это не только косметический дефект, но и повод для переживаний у многих женщин. Они появляются из-за быстрого набора или снижения веса, гормональных изменений и беременности. Косметические бренды обещают чудесное избавление от этих следов с помощью специальных кремов. Но стоит ли им верить?
Кремы от растяжек, как правило, содержат витамины (А, Е, С), коллаген, эластин, масла и увлажняющие компоненты. Их цель — повысить эластичность кожи, увлажнить её и улучшить регенерацию тканей. При регулярном применении на начальной стадии (когда растяжки ещё розовые или красноватые), такие средства действительно могут улучшить внешний вид кожи.
Если растяжки уже стали белыми— это говорит о том, что кожа зажила, и процесс образования стрий завершён. В таком случае кремы, увы, не смогут полностью убрать следы. Максимум — они сделают их менее заметными и улучшат общее состояние кожи.
Кремы от растяжек не панацея, но при регулярном применении на ранней стадии они действительно работают. Главное — не ждать чуда, а воспринимать их как часть комплексного ухода.
Стрии в обиходной речи также растяжки — дефект кожи в виде узких волнистых полос разной ширины, имеющих окрас от белого до красно-фиолетового, локализующихся преимущественно в местах наибольшего растяжения кожи.
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