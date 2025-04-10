Ваше оружие против ПМС: еда, которая уменьшит перепады настроения

ПМС (предменструальный синдром) знаком многим женщинам и сопровождается не только физическими симптомами, но и эмоциональными перепадами. Гормональные колебания могут вызвать раздражительность, тревогу, депрессию, но правильное питание может значительно облегчить эти проявления. Разберёмся, какие продукты помогут сбалансировать эмоции и уменьшить симптомы ПМС.
Во время ПМС уровень серотонина — гормона счастья — снижается, что может привести к перепадам настроения. Правильная диета помогает поддерживать его уровень на оптимальном уровне. Важно выбирать продукты, которые способствуют стабильности гормонов и хорошему настроению.
Правильное питание может значительно снизить симптомы ПМС и сгладить перепады настроения. Включив в рацион омега-3, темный шоколад и овощи, вы будете чувствовать себя намного лучше и спокойнее.
Предменструа́льный синдро́м (ПМС), также синдром предменструального напряжения, предменструальная болезнь, циклический синдром — сложный, циклический симптомокомплекс, возникающий у некоторых женщин в предменструальные дни (за 2—10 дней до менструации) и характеризующийся психоэмоциональными, вегетососудистыми и обменно-эндокринными нарушениями, которые, в свою очередь, негативно сказываются на привычном для женщины образе жизни.
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