Пять скрытых причин тусклого цвета лица — вы удивитесь

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Тусклая, сероватая или «уставшая» кожа — не всегда результат возраста или недосыпа. Иногда виноваты менее очевидные причины, которые лёгко исправить, если знать, на что обратить внимание. Разбираемся, что действительно может сделать кожу землистой и как вернуть ей здоровое сияние.

Фото: https://pixabay.com by pixabay user 422694 (Amousey), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина

Накопление ороговевших клеток

Регулярное отшелушивание — важнейший шаг в уходе. Когда мёртвые клетки накапливаются на поверхности, кожа теряет яркость и выглядит серой. Используйте мягкий скраб или кислотный тоник 1–2 раза в неделю.

Плохое кровообращение

Недостаток движения, малоподвижная работа или стресс могут ухудшать микроциркуляцию. В результате кожа получает меньше кислорода и питательных веществ. Помогают массаж, контрастное умывание и умеренные тренировки.

Недостаток железа

Анемия — одна из частых причин землистого оттенка лица, особенно у женщин. Усталость, головокружение и тусклый цвет кожи — повод сдать анализ крови.

Воздействие загрязнённого воздуха

Городская пыль, смог и выхлопы — враги сияния. Они провоцируют окислительный стресс и делают кожу тусклой. Добавьте в уход средства с витамином С, Е и ниацинамидом.

Обезвоживание

Даже при жирной коже возможна внутренняя сухость. Пейте воду, увлажняйте кожу кремами и сыворотками с гиалуроновой кислотой.

Тусклый цвет лица — это не приговор и не обязательно возрастной признак. Часто достаточно немного скорректировать образ жизни, питание и уход, чтобы кожа вновь засияла.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.



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