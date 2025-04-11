Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Один ремонт — минус зарплата: что происходит с ценами на СТО
Котлеты, которые можно есть даже на ночь — и не мучиться
Джинса пошла вразнос: 7 фасонов платьев, которые взорвали подиумы
Вика Цыганова озвучила неожиданную причину, почему она ждёт возвращения Дмитрия Быкова* и Татьяны Лазаревой**
Ипотека против аренды: когда покупка жилья станет выгоднее
За красивой картинкой — риск для здоровья: тренер объяснила, какой ценой даётся успех в фитнес-марафонах
Этот азиатский рай дарит лето и обед за копейки — но есть нюанс
Материк трескается изнутри: древняя плита тянет Северную Америку на дно

Худеем с удовольствием: 6 ритуалов красоты и лёгкости

2:30
Моя семья » Красота и стиль

Лето не за горами — пора платья, купальников и лёгкости. Хочется войти в сезон с ощущением, что тело не только влезает в шорты, но и с удовольствием это делает. Спокойно: худеть с радостью — реально. Главное — начать с простых, но эффективных шагов.

Фигура девушки
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Фигура девушки

Двигайся, как тебе нравится

Физическая активность — это не про страдания в спортзале. Главное — регулярность и удовольствие. Танцы, плавание, йога, пилон, теннис или даже прогулки по парку — подойдёт всё, что заставляет тебя двигаться и при этом не вызывает желание всё бросить на второй день.

Во время движения вырабатываются дофамин и эндорфины, а это значит — настроение улучшается, тяга к перееданию уходит, и ты заряжаешься энергией на весь день.

Питайся осознанно

Никаких запретов и "никогда больше сладкого". Просто начни с баланса. Пусть вредности останутся на 1-2 раза в неделю, чтобы получать от них удовольствие, а не чувство вины.

Добавляй в рацион блюда, которые тебе действительно нравятся: боулы, салаты, супы. Главное — не ограничивать себя, а выбирать в пользу здоровья.

Учись отдыхать по-настоящему

Стресс — скрытый саботажник стройности. Повышается кортизол — хочется заесть эмоции чем-то калорийным. Решение? Прогулки, медитации, расслабляющие ванны и качественный сон. Учись замечать разницу между голодом и желанием "что-то пожевать от нервов".

Наладь сон

Недосып сбивает гормональный фон и провоцирует срывы. Постарайся ложиться и вставать в одно и то же время, избегать гаджетов перед сном и добавить немного вечерней рутины — например, лёгкую растяжку или дыхательные практики.

Побалуй себя обёртываниями

Бандажные обёртывания — это и приятная расслабляющая процедура, и бонус к телу. Они уменьшают отёки, улучшают состояние кожи, а в процессе ты чувствуешь, как уходят "прилипшие" килограммы. Плюс — лимфодренажный эффект и отдых нервной системе.

Подключи LPG-массаж

Если хочется подключить тяжёлую артиллерию, аппаратный LPG — то, что нужно. Он стимулирует мышцы, улучшает обмен веществ, разбивает жировую прослойку и придаёт телу желаемый рельеф. Плюс — минус 3-12 см в объёмах за курс.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Наука и техника
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света Аудио 
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Авто
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают Аудио 
Секрет крепкой рассады — нашатырный рецепт, который знают не все
Садоводство, цветоводство
Секрет крепкой рассады — нашатырный рецепт, который знают не все Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Сводка с фронта: ВС РФ планируют зайти в Днепропетровск, Украине обещают разруху и бандитизм Дмитрий Плотников Россия идёт к победе в СВО долгой дорогой Виктор Пахомов Нужна ли была церковная реформа Никона, и что она дала России Сергей Лебедев
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Правда о скрабе из кофейной гущи, которую скрывают производители натуральной косметики
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Последние материалы
Худеем с удовольствием: 6 ритуалов красоты и лёгкости
Хочешь просыпаться с идеальной кожей? Без этого средства не обойтись
Один взгляд вправо — и вы спасены: как не ослепнуть от встречных фар
Забудьте о зажимах в шее: фитнес-эксперт показала элементарные упражнения, доступные каждому
Советская версия харчо, которую хочется повторить
Цифры, которые удивляют: сколько россияне тратят на кухонную мебель
Цензура в кино: имя Алексея Кортнева стало невидимым в фильме День радио — артист высказался по этому поводу
Шампунь против шерсти: скрытая угроза частого купания вашего питомца
Ваш Android может быть небезопасен, даже если обновлён — вот что вы забываете
Пять мест в Хорватии, откуда Адриатика выглядит как картина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.