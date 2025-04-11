Худеем с удовольствием: 6 ритуалов красоты и лёгкости

2:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето не за горами — пора платья, купальников и лёгкости. Хочется войти в сезон с ощущением, что тело не только влезает в шорты, но и с удовольствием это делает. Спокойно: худеть с радостью — реально. Главное — начать с простых, но эффективных шагов.

Фото: https://www.freepik.com by wirestock Фигура девушки

Двигайся, как тебе нравится

Физическая активность — это не про страдания в спортзале. Главное — регулярность и удовольствие. Танцы, плавание, йога, пилон, теннис или даже прогулки по парку — подойдёт всё, что заставляет тебя двигаться и при этом не вызывает желание всё бросить на второй день.

Во время движения вырабатываются дофамин и эндорфины, а это значит — настроение улучшается, тяга к перееданию уходит, и ты заряжаешься энергией на весь день.

Питайся осознанно

Никаких запретов и "никогда больше сладкого". Просто начни с баланса. Пусть вредности останутся на 1-2 раза в неделю, чтобы получать от них удовольствие, а не чувство вины.

Добавляй в рацион блюда, которые тебе действительно нравятся: боулы, салаты, супы. Главное — не ограничивать себя, а выбирать в пользу здоровья.

Учись отдыхать по-настоящему

Стресс — скрытый саботажник стройности. Повышается кортизол — хочется заесть эмоции чем-то калорийным. Решение? Прогулки, медитации, расслабляющие ванны и качественный сон. Учись замечать разницу между голодом и желанием "что-то пожевать от нервов".

Наладь сон

Недосып сбивает гормональный фон и провоцирует срывы. Постарайся ложиться и вставать в одно и то же время, избегать гаджетов перед сном и добавить немного вечерней рутины — например, лёгкую растяжку или дыхательные практики.

Побалуй себя обёртываниями

Бандажные обёртывания — это и приятная расслабляющая процедура, и бонус к телу. Они уменьшают отёки, улучшают состояние кожи, а в процессе ты чувствуешь, как уходят "прилипшие" килограммы. Плюс — лимфодренажный эффект и отдых нервной системе.

Подключи LPG-массаж

Если хочется подключить тяжёлую артиллерию, аппаратный LPG — то, что нужно. Он стимулирует мышцы, улучшает обмен веществ, разбивает жировую прослойку и придаёт телу желаемый рельеф. Плюс — минус 3-12 см в объёмах за курс.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.



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