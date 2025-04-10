4 ногтевых табу, которые заметят раньше, чем твой люксовый парфюм

2:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ты можешь носить самую стильную сумку, идеально подобранное платье и безупречную укладку — но если ногти оставляют желать лучшего, весь образ теряет лоск. Руки всегда на виду, и именно они выдают уровень ухода. Вот четыре главных дефекта маникюра, которые могут испортить впечатление даже от самого продуманного лука.

Фото: flickr.com by nailsbylisa, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Оранжевый маникюр

Кутикула в бахроме

Порванная кутикула выглядит неряшливо и говорит о некачественной работе мастера или о недостатке ухода. Часто причина — тупой инструмент или неправильная техника.

Что делать

Сменить мастера, если ситуация повторяется после каждого похода в салон.

Ежедневно использовать масло или крем для кутикулы, особенно зимой.

Разная длина ногтей

Один ноготь сломался — и остальные остались длинными? Такой маникюр визуально "косит" руку, превращая её в неровную линию. Это бросается в глаза даже сильнее, чем выцветший лак.

Что делать

Подпили все ногти до одной длины.

Не стоит надеяться, что окружающие подумают: "Так и было задумано".

Отросшее покрытие

Когда между кутикулой и покрытием появилась "голая" полоска — это сигнал, что маникюр пережил свои лучшие времена. Такой вид создаёт ощущение небрежности и экономии на себе.

Что делать

Обновлять покрытие каждые 2-3 недели.

В экстренных случаях: использовать тинт, глиттер или нюдовый лак, чтобы замаскировать отросшую часть.

Сколы и царапины

Даже самый модный дизайн теряет всю свою ценность, если покрытие начинает скалываться. Это особенно заметно с тёмными и насыщенными оттенками.

Что делать

Подпилить скол, слегка обезжирить, нанести свежий слой лака и закрепить топом.

Не пытайся "зашпаклевать" дефект вторым слоем без подготовки — будет ещё хуже.

Маникюр — это не только красота, но и внимание к деталям. А именно из них складывается первое впечатление. Хочешь выглядеть ухоженно — начни с ногтей.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus - рука, кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.