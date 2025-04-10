4 ногтевых табу, которые заметят раньше, чем твой люксовый парфюм

Ты можешь носить самую стильную сумку, идеально подобранное платье и безупречную укладку — но если ногти оставляют желать лучшего, весь образ теряет лоск. Руки всегда на виду, и именно они выдают уровень ухода. Вот четыре главных дефекта маникюра, которые могут испортить впечатление даже от самого продуманного лука.
Порванная кутикула выглядит неряшливо и говорит о некачественной работе мастера или о недостатке ухода. Часто причина — тупой инструмент или неправильная техника.
Один ноготь сломался — и остальные остались длинными? Такой маникюр визуально "косит" руку, превращая её в неровную линию. Это бросается в глаза даже сильнее, чем выцветший лак.
Когда между кутикулой и покрытием появилась "голая" полоска — это сигнал, что маникюр пережил свои лучшие времена. Такой вид создаёт ощущение небрежности и экономии на себе.
Даже самый модный дизайн теряет всю свою ценность, если покрытие начинает скалываться. Это особенно заметно с тёмными и насыщенными оттенками.
Маникюр — это не только красота, но и внимание к деталям. А именно из них складывается первое впечатление. Хочешь выглядеть ухоженно — начни с ногтей.
Маникю́р (от лат. manus - рука, кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
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