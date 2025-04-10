Хороший тоник, нулевой результат: в чём ошибка, которую делают почти все

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сыворотка не действует, крем скатывается, кожа всё равно сухая — знакомо? Возможно, дело не в средствах, а в том, как ты их наносишь. Даже самый дорогой уход не поможет, если нарушена правильная последовательность.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тонер для лица

Золотое правило: от лёгкого к плотному

Весь уход нужно наносить по принципу: от самого жидкого — к самому густому. Так ингредиенты проникают глубже, работают дольше и эффективнее. Схема простая:

Очищающее средство.

Тоник.

Сыворотка.

Увлажняющее средство.

Питательный крем или масло.

Почему тоник — не просто вода

Тоник — не декоративный элемент. Он играет важную роль: восстанавливает pH кожи и помогает последующим средствам проникать глубже. Но есть нюанс: его нужно наносить на влажную кожу.

Эксперт по уходу Рейчел Галло объясняет:

"Всегда наносите тоник на влажную кожу — он действует как проводник. Это помогает сыворотке проникать постепенно в течение нескольких часов".

А паузы между слоями

Да, они важны. После каждого средства стоит подождать 1-1,5 минуты — только так кожа успевает впитать всё нужное. А если сразу накладывать слой за слоем — возникает эффект "слоёного пирога", и ничего не работает как должно.

И ещё одно правило: солнцезащитные средства и праймер стоит наносить только через 10 минут после завершения ухода. Иначе всё смазывается, а SPF не успевает "зафиксироваться".

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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