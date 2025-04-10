Как будто спала 8 часов: два домашних компресса против утренней усталости

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Никакой макияж не скроет следы недосыпа так, как это делает хороший компресс. Мешки, отёки, тень усталости — всё это можно снять буквально за 15 минут. Причём не выходя из дома и не тратясь на дорогостоящие процедуры. Держи два проверенных рецепта, которые вернут лицу свежесть и бодрость.

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Травяной компресс из липы и ромашки

Это сочетание не только пахнет летом, но и творит настоящие чудеса для уставшей кожи.

Что нужно

Сухие цветки ромашки — 1 ст. ложка.

Сухие цветки липы — 1 ст. ложка.

Кипяток — 2 стакана.

Как приготовить

Залей травы кипятком.

Подержи 20 минут на водяной бане.

Процеди и остуди настой.

Смочи в нём марлевые салфетки или ватные диски.

Как использовать

Положи компрессы на закрытые глаза на 15 минут. Настой снимет воспаление и заметно уменьшит отёчность.

Берёзовые примочки от отёков

Если есть доступ к деревьям — считай, у тебя под рукой самый натуральный уход.

Что нужно

Свежие берёзовые листья — 1 горсть

Кипяток — 2 стакана

Как приготовить

Залей листья кипятком.

Держи на водяной бане 20 минут.

Процеди, остуди и используй для примочек.

Как использовать

Приложи к векам на 10-15 минут. Отеки спадают, а кожа становится более гладкой и "отдохнувшей".

Эти компрессы подойдут для чувствительной кожи, не требуют много времени и отлично вписываются в утренний уход. Сделай их привычкой — и никто не догадается, что ты спала всего 4 часа!

Уточнения

Компресс — повязка, смоченная водой или лекарственным раствором, которую накладывают на больное место для лечения (разг. примочка).



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