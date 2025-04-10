Как будто спала 8 часов: два домашних компресса против утренней усталости

Никакой макияж не скроет следы недосыпа так, как это делает хороший компресс. Мешки, отёки, тень усталости — всё это можно снять буквально за 15 минут. Причём не выходя из дома и не тратясь на дорогостоящие процедуры. Держи два проверенных рецепта, которые вернут лицу свежесть и бодрость.
Это сочетание не только пахнет летом, но и творит настоящие чудеса для уставшей кожи.
Если есть доступ к деревьям — считай, у тебя под рукой самый натуральный уход.
Эти компрессы подойдут для чувствительной кожи, не требуют много времени и отлично вписываются в утренний уход. Сделай их привычкой — и никто не догадается, что ты спала всего 4 часа!
Компресс — повязка, смоченная водой или лекарственным раствором, которую накладывают на больное место для лечения (разг. примочка).
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