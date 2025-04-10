Кудри без плойки: главный бьюти-хит, который работает на 100%

Хочешь красивые кудри, но боишься испортить волосы плойкой? Есть способ получше — никакой температуры, только фольга и немного терпения. Да-да, та самая кухонная фольга может подарить тебе локоны, как после дорогой укладки. Мы нашли этот бьюти-хит в соцсетях и рассказываем, как повторить его дома.

Фото: Designed by Freepik by cookie-studio is licensed under Public domian Женщина в очках

В чём суть метода

Фольга заменяет папильотки — те самые мягкие бигуди, которые удобно использовать на ночь. Она держит форму, не гнётся под тяжестью волос и не требует тепла, чтобы создать объёмные волны. Всё, что тебе нужно — это немного времени и пара движений.

Что понадобится

Обычная пищевая фольга.

Расчёска.

Заколки или резинки.

Чистые сухие волосы.

Как накрутить волосы на фольгу: пошагово

Раздели волосы на 4-6 секторов - так будет проще накручивать.

- так будет проще накручивать. Скрути фольгу в плотные трубочки длиной около 10-12 см — получится 15-20 штук.

длиной около 10-12 см — получится 15-20 штук. Начни с нижнего слоя : отделяй небольшую прядь, накручивай её на фольгу от лица к затылку, как на бигуди.

: отделяй небольшую прядь, накручивай её на фольгу от лица к затылку, как на бигуди. Закрепи фольгу у корня , слегка согнув её. Без заколок!

, слегка согнув её. Без заколок! Переходи к верхним прядям и в самом конце — к челке.

и в самом конце — к челке. С такой укладкой можно спокойно спать или заниматься делами - фольга не мешает.

- фольга не мешает. Через 5-8 часов (или утром) сними фольгу и взбей волосы пальцами.

и взбей волосы пальцами. По желанию — добавь немного лака.

Почему это работает

Фольга держит форму, не перегревает пряди и не травмирует структуру волоса. А укладка получается мягкой, естественной и пышной — особенно если волосы тонкие или пушатся.

Уточнения

Фольга́ (лат. folium - "лист") — металлическая "бумага", тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.



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