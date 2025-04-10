Кудри без плойки: главный бьюти-хит, который работает на 100%

Хочешь красивые кудри, но боишься испортить волосы плойкой? Есть способ получше — никакой температуры, только фольга и немного терпения. Да-да, та самая кухонная фольга может подарить тебе локоны, как после дорогой укладки. Мы нашли этот бьюти-хит в соцсетях и рассказываем, как повторить его дома.
Фольга заменяет папильотки — те самые мягкие бигуди, которые удобно использовать на ночь. Она держит форму, не гнётся под тяжестью волос и не требует тепла, чтобы создать объёмные волны. Всё, что тебе нужно — это немного времени и пара движений.
Фольга держит форму, не перегревает пряди и не травмирует структуру волоса. А укладка получается мягкой, естественной и пышной — особенно если волосы тонкие или пушатся.
Фольга́ (лат. folium - "лист") — металлическая "бумага", тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.
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