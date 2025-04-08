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Губы станут как подушка: чего нельзя есть после увеличения

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Контурная пластика губ кажется простой и рутинной — пара уколов, и ты уже с пухлыми губами. Но есть нюанс: чтобы сохранить красивый результат и избежать неприятных последствий, одной косметичкой не обойтись. Придётся заглянуть в тарелку — и кое-что из неё убрать.

Женщина
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Женщина

Еда влияет на отёки сильнее, чем ты думаешь

После уколов губы — зона повышенной чувствительности. Филлеры, особенно на основе гиалуроновой кислоты, активно притягивают влагу. А значит, всё, что провоцирует задержку жидкости, тут же отражается на внешнем виде.

  • Соль — главный враг. Чипсы, колбаса, снеки, маринады — всё это гарантирует отёк, особенно если съесть вечером.

  • Алкоголь — категорическое нет в первые дни. Он расширяет сосуды и усиливает воспаление.

  • Острая и горячая еда — провоцирует приток крови и может усилить дискомфорт, а то и сместить филлер.

Период заживления — не единственное ограничение

Даже спустя недели после процедуры злоупотребление вредностями может свести на нет усилия косметолога. Особенно если впереди важный день — свадьба, вечеринка или съёмка. Губы могут "всплыть" не в лучшем смысле.

Что можно

Включай в рацион продукты, снижающие отёчность:

  • огурцы,

  • зелень,

  • клюквенный морс без сахара,

  • арбуз (если сезон).
    И, конечно, пей больше чистой воды — она, как ни парадоксально, помогает избавиться от лишней жидкости.

Увеличение губ — это не просто укол. Это тонкая работа, которую нужно поддерживать изнутри. Красота начинается не в кабинете косметолога, а в твоём холодильнике.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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