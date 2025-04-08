Губы станут как подушка: чего нельзя есть после увеличения

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Контурная пластика губ кажется простой и рутинной — пара уколов, и ты уже с пухлыми губами. Но есть нюанс: чтобы сохранить красивый результат и избежать неприятных последствий, одной косметичкой не обойтись. Придётся заглянуть в тарелку — и кое-что из неё убрать.

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Еда влияет на отёки сильнее, чем ты думаешь

После уколов губы — зона повышенной чувствительности. Филлеры, особенно на основе гиалуроновой кислоты, активно притягивают влагу. А значит, всё, что провоцирует задержку жидкости, тут же отражается на внешнем виде.

Соль — главный враг. Чипсы, колбаса, снеки, маринады — всё это гарантирует отёк, особенно если съесть вечером.

Алкоголь — категорическое нет в первые дни. Он расширяет сосуды и усиливает воспаление.

Острая и горячая еда — провоцирует приток крови и может усилить дискомфорт, а то и сместить филлер.

Период заживления — не единственное ограничение

Даже спустя недели после процедуры злоупотребление вредностями может свести на нет усилия косметолога. Особенно если впереди важный день — свадьба, вечеринка или съёмка. Губы могут "всплыть" не в лучшем смысле.

Что можно

Включай в рацион продукты, снижающие отёчность:

огурцы,

зелень,

клюквенный морс без сахара,

арбуз (если сезон).

И, конечно, пей больше чистой воды — она, как ни парадоксально, помогает избавиться от лишней жидкости.

Увеличение губ — это не просто укол. Это тонкая работа, которую нужно поддерживать изнутри. Красота начинается не в кабинете косметолога, а в твоём холодильнике.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).



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