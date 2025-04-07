Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жёлтые пятна подмышками? Этот кухонный трюк спасёт белую футболку за час
Круизный кошмар: на борту Queen Mary 2 224 человека заболели норовирусом — что происходит
Золотая лихорадка на паузе? Индекс доллара давит на рынок драгметаллов
Голубика будет сочной и крупной, если не забыть про этот элемент
Весенний эликсир для яблони и груши: заливайте — и деревья плодят без остановки
Сестра Жанны Фриске публично обратилась к племяннику Платону
Новый шаг в медицине: в России испытали вакцину против всех видов рака
Мягкий путь к тонкой талии: йога вместо жёстких упражнений на пресс
61 миллион туристов и громкие планы: чем обернётся рекордный бюджет Турции

Добавила это к маске — и стала тратить вдвое меньше

1:31
Моя семья » Красота и стиль

Расход масок для лица — настоящий кошмар для тех, кто привык к регулярному уходу. Особенно если речь о баночках с ценником в пару тысяч рублей. Чтобы продлить жизнь любимому средству, вовсе не обязательно наносить его реже. Есть способ лучше — и он уже стал секретом экономных и продвинутых бьютиголиков.

Косметолог
Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Косметолог

Секрет — в силиконовой маске-держателе, которую надевают поверх тканевых и кремовых масок. Стоит такая копейки, зато позволяет не только экономить средство, но и усиливает его действие.

Что она делает:

  • фиксирует тканевые маски, не давая им сползать;

  • замедляет высыхание состава, давая коже впитать максимум пользы;

  • создаёт лёгкий "парниковый эффект", благодаря чему даже небольшое количество маски работает в разы эффективнее.

Самое интересное — использовать держатель можно и с обычными кремовыми или глиняными масками. Особенно это полезно для глины: под силиконом она не высыхает, не стягивает кожу и смывается без боли. В результате — меньше средства, больше эффекта и никакого дискомфорта.

Но будь осторожна с кислотными масками. Они и без усиления хорошо проникают в кожу, а дополнительный термоэффект может вызвать раздражение.

Если тебе кажется, что силиконовая маска — это что-то лишнее, просто попробуй. После первого раза ты вряд ли захочешь возвращаться к прежнему способу.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Столовые СССР: почему они были лучше современных кафе
Еда и рецепты
Столовые СССР: почему они были лучше современных кафе Аудио 
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту
Авто
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту Аудио 
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Садоводство, цветоводство
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Популярное
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще

Ёж в огороде — звучит мило, но ветеринары настойчиво советуют: не трогайте и гните подальше. Рассказываем, чем он может быть опасен.

Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Калибры против Patriot: что скрывает новая стратегия Зеленского в переговорах Дмитрий Плотников Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер Олимпийская чемпионка Журова не исключает вручения хоккеисту Овечкину госнаграды РФ Любовь Степушова
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Последние материалы
Круизный кошмар: на борту Queen Mary 2 224 человека заболели норовирусом — что происходит
Золотая лихорадка на паузе? Индекс доллара давит на рынок драгметаллов
Голубика будет сочной и крупной, если не забыть про этот элемент
Весенний эликсир для яблони и груши: заливайте — и деревья плодят без остановки
Сестра Жанны Фриске публично обратилась к племяннику Платону
Новый шаг в медицине: в России испытали вакцину против всех видов рака
Мягкий путь к тонкой талии: йога вместо жёстких упражнений на пресс
61 миллион туристов и громкие планы: чем обернётся рекордный бюджет Турции
Осанка за одну резинку: 3 упражнения против деревянной спины
Вы не поверите, что ваши пионы могут так быстро зацвести! Секрет в правильной подкормке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.