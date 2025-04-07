Добавила это к маске — и стала тратить вдвое меньше

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Расход масок для лица — настоящий кошмар для тех, кто привык к регулярному уходу. Особенно если речь о баночках с ценником в пару тысяч рублей. Чтобы продлить жизнь любимому средству, вовсе не обязательно наносить его реже. Есть способ лучше — и он уже стал секретом экономных и продвинутых бьютиголиков.

Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian Косметолог

Секрет — в силиконовой маске-держателе, которую надевают поверх тканевых и кремовых масок. Стоит такая копейки, зато позволяет не только экономить средство, но и усиливает его действие.

Что она делает:

фиксирует тканевые маски, не давая им сползать;

замедляет высыхание состава, давая коже впитать максимум пользы;

создаёт лёгкий "парниковый эффект", благодаря чему даже небольшое количество маски работает в разы эффективнее.

Самое интересное — использовать держатель можно и с обычными кремовыми или глиняными масками. Особенно это полезно для глины: под силиконом она не высыхает, не стягивает кожу и смывается без боли. В результате — меньше средства, больше эффекта и никакого дискомфорта.

Но будь осторожна с кислотными масками. Они и без усиления хорошо проникают в кожу, а дополнительный термоэффект может вызвать раздражение.

Если тебе кажется, что силиконовая маска — это что-то лишнее, просто попробуй. После первого раза ты вряд ли захочешь возвращаться к прежнему способу.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.



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