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Больше не нужно 10 баночек: вот как ухаживать за кожей в 2025

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Многоступенчатый уход, полки, забитые баночками, и постоянная смена средств уходят в прошлое. В 2025 году дерматологи советуют пересмотреть подход к коже: меньше — значит лучше, а простые изменения дают устойчивый эффект.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Вот какие тренды задают тон в уходе за кожей — и о которых точно стоит знать.

1. Ретиналь вместо ретинола

Если привычный ретинол перестал давать результат, попробуй ретиналь (ретинальдегид). Он действует быстрее, при этом мягче для кожи. Увлажняет, укрепляет и борется с морщинами без раздражения.

2. Косметика с факторами роста

2025 — год growth-factors: EGF, FGF, IGF, VEGF и другие GF-компоненты. Они:

  • стимулируют регенерацию кожи,

  • улучшают увлажнение,

  • осветляют пигментные пятна,

  • сглаживают морщины.

3. SPF 365 дней в году

Даже если за окном пасмурно, ультрафиолет пробивается сквозь облака и стекло. Дерматологи настаивают: использовать крем с SPF от 30 до 50 нужно каждый день. Это не рекомендация, а профилактика старения и рака кожи.

4. Скинимализм — новый стандарт

Меньше слоёв — лучше кожа. Тренд скинимализма предполагает:

  • очищение,

  • сыворотку,

  • увлажняющий крем,

  • солнцезащиту.

Глицерин, керамиды, ретинол и гиалуронка — базовый и достаточный состав для большинства случаев.

5. Осторожнее со скрабами

Жёсткие пилинги больше вредят, чем помогают. Откажись от агрессивного отшелушивания и обрати внимание на PHA-кислоты — они мягко очищают, не повреждая кожу и не вызывая раздражения.

6. Диета для кожи

Состояние кожи начинается с тарелки. Избегай ультраобработанных продуктов, выбирай цельные, "живые" продукты без этикеток — овощи, фрукты, орехи, рыбу, цельнозерновые.

7. Светодиодные маски

LED-маски — работающий девайс, но только при ежедневном использовании. Они помогают в борьбе с акне и возрастными изменениями, но требуют терпения и дисциплины.

Бьюти-уход в 2025 году — это разумный минимализм, опора на науку и внимание к деталям. Не больше баночек — больше смысла.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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