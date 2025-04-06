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Лицо устало от недосыпа и стресса? Эти процедуры вернут коже сияние

2:35
Моя семья » Красота и стиль

Недосып, стресс, гастрономические излишества — и вот кожа уже не та: серый оттенок, сухость, отёки, морщины. К счастью, есть способы быстро вернуть лицу здоровье и ухоженность — без долгого восстановления и с реальными результатами. Мы собрали самые действенные процедуры, которые спасают кожу даже после самых тяжёлых дней.

Косметолог
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Косметолог

1. Потускнела кожа? Попробуй HydraFacial

Усталое и обезвоженное лицо отлично реагирует на вакуумный гидропилинг HydraFacial. За один сеанс ты получаешь:

  • пилинг,

  • вакуумный лимфодренаж,

  • глубокое увлажнение мезококтейлем.

Кожу обрабатывают разными насадками с сыворотками на пептидах, антиоксидантах и гиалуронке. Уже после первой процедуры кожа становится гладкой, с ровным тоном и здоровым румянцем.

2. Сухость и шелушение? Биоревитализация — твой выбор

Если коже не хватает влаги, поможет биоревитализация - инъекции гиалуроновой кислоты и аминокислот. Эффект:

  • глубокое увлажнение,

  • выравнивание тона,

  • разглаживание морщин,

  • восстановление упругости.

Первый результат — уже через 7-10 дней, а стойкий эффект требует курса процедур.

3. Отёки и тёмные круги? Помогут микротоки

Микротоковая терапия Bio-Ultimate Gold - способ убрать отёки без уколов. Импульсные токи воздействуют на лимфоток и мышцы, а активные компоненты косметики проникают глубоко в кожу. После процедуры:

  • уходит одутловатость,

  • кожа становится светлее,

  • появляется тонус.

4. Морщины? Ботулотоксин справится

Ботулинотерапия разглаживает "гусиные лапки" и складки на лбу. Инъекции расслабляют мышцы и дают накопительный эффект — через 3-14 дней лицо заметно свежеет и молодеет.

5. Второй подбородок и дряблая кожа? Выбирай термолифтинг

Skin Tyte - инфракрасный лифтинг без боли и реабилитации. Во время процедуры кожа прогревается до 42°С, запускается синтез коллагена и укрепляется овал лица. Без ожогов, с эффектом уже после первого раза.

Эти процедуры — SOS-помощь для кожи, которая устала быть "зеркалом" твоего образа жизни. Один визит — и отражение в зеркале радует снова.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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