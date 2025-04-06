Лицо устало от недосыпа и стресса? Эти процедуры вернут коже сияние

Недосып, стресс, гастрономические излишества — и вот кожа уже не та: серый оттенок, сухость, отёки, морщины. К счастью, есть способы быстро вернуть лицу здоровье и ухоженность — без долгого восстановления и с реальными результатами. Мы собрали самые действенные процедуры, которые спасают кожу даже после самых тяжёлых дней.
Усталое и обезвоженное лицо отлично реагирует на вакуумный гидропилинг HydraFacial. За один сеанс ты получаешь:
пилинг,
вакуумный лимфодренаж,
глубокое увлажнение мезококтейлем.
Кожу обрабатывают разными насадками с сыворотками на пептидах, антиоксидантах и гиалуронке. Уже после первой процедуры кожа становится гладкой, с ровным тоном и здоровым румянцем.
Если коже не хватает влаги, поможет биоревитализация - инъекции гиалуроновой кислоты и аминокислот. Эффект:
глубокое увлажнение,
выравнивание тона,
разглаживание морщин,
восстановление упругости.
Первый результат — уже через 7-10 дней, а стойкий эффект требует курса процедур.
Микротоковая терапия Bio-Ultimate Gold - способ убрать отёки без уколов. Импульсные токи воздействуют на лимфоток и мышцы, а активные компоненты косметики проникают глубоко в кожу. После процедуры:
уходит одутловатость,
кожа становится светлее,
появляется тонус.
Ботулинотерапия разглаживает "гусиные лапки" и складки на лбу. Инъекции расслабляют мышцы и дают накопительный эффект — через 3-14 дней лицо заметно свежеет и молодеет.
Skin Tyte - инфракрасный лифтинг без боли и реабилитации. Во время процедуры кожа прогревается до 42°С, запускается синтез коллагена и укрепляется овал лица. Без ожогов, с эффектом уже после первого раза.
Эти процедуры — SOS-помощь для кожи, которая устала быть "зеркалом" твоего образа жизни. Один визит — и отражение в зеркале радует снова.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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