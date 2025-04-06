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Забудьте о сухости и морщинах на руках с этими лайфхаками

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Кожа рук ежедневно сталкивается с агрессивными факторами: перепады температур, частое мытьё, антисептики и бытовая химия. Всё это ускоряет старение и делает руки первым признаком, выдающим возраст. Но хорошая новость в том, что вернуть им ухоженный и молодой вид можно даже в домашних условиях — без дорогих процедур.

Женские руки
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женские руки

Регулярное и правильное увлажнение

Мало просто пользоваться кремом для рук — важно делать это после каждого контакта с водой. Особенно вечером: на ночь лучше выбирать питательные формулы с маслами ши, жожоба, авокадо, а также с ретинолом или коэнзимом Q10. Один из лайфхаков — надевать хлопковые перчатки поверх крема для глубокого восстановления.

Солнцезащита — обязательный шаг

Многие забывают, что УФ-лучи старят не только лицо, но и руки. Весной и летом особенно важно наносить на тыльную сторону ладоней крем с SPF не ниже 30. Это предотвращает появление пигментации и замедляет фотостарение кожи.

Домашние процедуры и питание

Маски из натуральных масел, ванночки с морской солью, мёдом или ромашкой улучшают циркуляцию и восстанавливают кожу. Также важно увлажнять кутикулу и подпитывать ногти маслом — это добавляет рукам ухоженности.

Молодость рук — результат системного подхода. Сделайте уход за ними привычкой, и вы удивитесь, как быстро кожа станет мягкой, гладкой и сияющей.

Уточнения

Рука́ — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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