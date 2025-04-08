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Как превратить ломкие ногти в здоровые и сильные: секретный рацион из 7 продуктов

3:55
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Красивые и ухоженные ногти, как и волосы, являются важным элементом женской красоты. Но они также могут свидетельствовать о состоянии здоровья. В китайской медицине ногти рассматриваются как индикатор общего состояния организма. Ломкие, пожелтевшие или с бороздками ногти могут сигнализировать о недостатке витаминов и минералов.

Розовый маникюр
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розовый маникюр

Что же нужно есть, чтобы ногти оставались крепкими и здоровыми?

  1. Яйца. Яйца — это не только основа многих блюд, но и ценный источник питательных веществ. Они богаты белком, витаминами группы B, особенно биотином, который играет важную роль в здоровье кожи, волос и ногтей. Кроме того, яйца содержат кальций и витамин D, способствующие укреплению костей и ногтей. Сера, также присутствующая в яйцах, необходима для роста ногтевых пластин. Регулярное употребление яиц, будь то омлет, яичница или варёные яйца, поможет поддерживать здоровье ногтей.
  2. Мясо и рыба. Если вы предпочитаете мясо, выбирайте нежирные сорта, такие как курица и индейка. Они содержат коллаген и белок, важные для здоровья ногтей. Жирная рыба, такая как лосось, тунец и скумбрия, богата омега-3 жирными кислотами, которые не только укрепляют ногти, но и положительно влияют на мозг и когнитивные функции.
  3. Бобовые. Бобовые — отличный источник растительного белка, необходимого для здоровья ногтей. Нут, фасоль, чечевица и другие бобовые содержат белок, который помогает поддерживать структуру ногтевых пластин. Они также богаты клетчаткой и витаминами группы B, что делает их важным элементом здорового рациона.
  4. Оранжевые и жёлтые овощи. Овощи оранжевого и жёлтого цвета, такие как морковь, батат, тыква, сладкий перец и кукуруза, содержат бета-каротин, который в организме превращается в витамин А. Этот витамин способствует росту и укреплению ногтей. Кроме того, в этих овощах много витаминов С и Е, а также антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений.
  5. Полезные жиры. Для здоровья ногтей необходимы ненасыщенные жиры, которые можно найти в орехах, семенах и авокадо. Они помогают организму усваивать витамины и минералы, а также способствуют увлажнению кожи и ногтей. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе, также играют важную роль в поддержании здоровья ногтевых пластин, пишет чешское издание Kondice.
  6. Костный бульон. Костный бульон — это источник коллагена и легкоусвояемого белка, которые необходимы для здоровья кожи, волос и ногтей. Регулярное употребление костного бульона может помочь укрепить ногти и ускорить их рост. Кроме того, бульон содержит минералы, такие как кальций и магний, которые также важны для здоровья ногтей.
  7. Пиво. В пиве содержится кремний, который играет важную роль в укреплении ногтей, костей, хрящей и сухожилий. Однако не стоит злоупотреблять алкоголем. Лучше получать кремний из других источников, таких как зелёные листовые овощи, зерновые и орехи.

Здоровые ногти — это результат правильного питания и ухода. Включение в рацион продуктов, богатых белком, витаминами, минералами и полезными жирами, поможет укрепить ногтевые пластины и сделать их более устойчивыми к ломкости. Не забывайте также о важности увлажнения и защиты ногтей от внешних воздействий.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Как превратить ломкие ногти в здоровые и сильные: секретный рацион из 7 продуктов
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