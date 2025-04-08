Секрет корейской косметики, о котором молчат: почему она подходит не всем россиянкам

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Корейская косметика популярна в России, но не всем подходит. Врач-косметолог и дерматовенеролог центра "Медфрендс" Амина Ахметова объяснила, что в таких средствах часто содержатся отбеливающие компоненты и кислоты, которые могут вызвать повышенную чувствительность и сухость кожи.

Фото: freepik.com by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кореянка

Амина Ахметова отметила, что корейская косметика пользуется большим спросом, и на рынке регулярно появляются новые продукты. Однако европеоидная кожа, как правило, более тонкая и склонна к раннему появлению морщин. В отличие от азиатской кожи, которая плотнее, содержит больше сальных желез и чаще подвержена гиперпигментации, пишет Газета.Ru.

"Помимо агрессивных компонентов, в корейскую косметику добавляют природные экзотические вещества, которые могут провоцировать аллергию", — сказала косметолог.

Еще одна особенность корейской косметики — многоступенчатый уход, включающий нанесение нескольких слоев продуктов. В то время как большинству людей достаточно трех-четырех этапов ежедневного ухода: очищения, увлажнения и защиты. добавила Ахметова.

Бьюти-эксперт подчеркнула, что корейская косметика имеет свои плюсы, но при выборе косметических средств важно учитывать состав, тип кожи и индивидуальные особенности. Для подбора наиболее подходящего ухода рекомендуется проконсультироваться с косметологом.

Уточнения

Коре́я — географическая территория (страна), включающая Корейский полуостров и прилегающие острова и объединённая общим культурно-историческим наследием.



Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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