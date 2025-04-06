Быстро скрыть корни? Есть секрет, о котором вы не знали

2:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы хотите скрыть отросшие корни или седину, но не готовы к долгому походу в салон? Специальные тонирующие средства для волос — спасение для тех, кто ищет быстрые решения. Спреи, пены, муссы и тени для волос помогут вам быстро замаскировать нежелательные изменения и вернуть волосам свежий вид. Но есть несколько важных нюансов, которые стоит учитывать.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина с седыми волосами

Как выбрать средство для замаскировки корней и седины

Тонирующие спреи — один из самых популярных вариантов. Они просты в применении, но требуют осторожности. Если распылять спрей слишком близко к волосам, краска может потечь и загрязнить кожу лица. Поэтому лучше всего делать это до нанесения макияжа. Также не забывайте, что спреи могут окрашивать ткань головного убора, особенно если у него светлая подкладка.

В дополнение к спреям можно использовать тонирующие тени. Чтобы их правильно нанести, нужно аккуратно провести спонжем по линии пробора. Но сразу после этого важно зафиксировать результат лаком для волос. Это поможет предотвратить осыпание пигмента в течение дня и избежать нежелательных пятен на одежде и коже.

Оттеночные средства, которые не только маскируют, но и преображают

Если вы хотите не только скрыть корни, но и добавить объема прическе, можно немного затемнить корни. Это визуально придаст волосам густоту и насыщенность. В то же время, профессиональная косметика для волос предлагает несмываемые оттеночные пенки и муссы. Эти средства не только скрывают седину и отросшие корни, но и могут придавать волосам новый оттенок.

Для применения таких продуктов нужно вымыть голову, нанести бальзам и аккуратно промокнуть волосы полотенцем. Затем равномерно распределите пенку или мусс, особенно в местах, где видна сединка, например, на висках или по линии пробора. После этого расчесываете волосы и сушите их феном. Результат — свежий и стойкий цвет без долгих усилий.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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