Готовы потерять оттенок? Три ошибки, которые вы совершаете сразу после окрашивания

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После окрашивания волос важно помнить несколько простых, но важных правил, чтобы сохранить насыщенный цвет как можно дольше. По словам топ-колориста Ирины Третьяковой, если вы хотите продлить стойкость окрашивания, первые две недели играют решающую роль.

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Основное правило на этот период — использовать только шампуни и кондиционеры для окрашенных волос. Эти средства помогут сохранить пигмент и предотвратят его быстрое вымывание. Уходовые средства, направленные на восстановление и питание волос, наоборот, могут ускорить процесс смывания цвета, так как они обычно содержат более сильные очищающие компоненты.

"Уходовые средства для поврежденных волос, а также те, что предназначены для борьбы с выпадением, могут быстро смыть яркость и насыщенность свежего оттенка”, — предупреждает Третьякова.

Также стоит быть аккуратнее с масками, содержащими жиры и аминокислоты. Они могут увлажнять волосы, но при этом также способствуют вымыванию пигмента, особенно если маска наносится сразу после окрашивания.

Кроме того, колорист рекомендует избегать посещения бассейна и сауны хотя бы в первые три дня после окрашивания. Хлорированная вода и высокие температуры могут разрушить цвет и привести к его быстрому вымыванию.

Если же вы не можете обойтись без укладки, обязательно используйте термозащитные средства. Это поможет минимизировать вред от горячих инструментов и сохранить ваш цвет насыщенным.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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