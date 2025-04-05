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Хотите сбросить 10 кг за месяц? Вот что скрывают диеты для похудения

2:14
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Когда приближается лето, хочется сбросить лишние килограммы как можно быстрее. Однако диеты, обещающие потерю 10 кг за 30 дней, могут стать опасными для здоровья. Да, результат будет быстрым, но не всегда долгосрочным. На самом деле такие программы могут привести к так называемому эффекту аккордеона: потеря веса сопровождается его быстрым возвратом после окончания жестких ограничений.

Тонкая талия
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Тонкая талия

Почему быстрые диеты не работают

Доктор Эстела Оливейра, нутролог и специалист по интегративной медицине, предупреждает, что строгие диеты вызывают стресс у организма.

"Когда мы ограничиваем себя в пище, тело начинает запасать жиры, которые необходимы для энергии. В результате, после окончания диеты мы не только набираем потерянный вес, но и получаем дополнительный", — объясняет врач.

Именно поэтому подход, который ставит на первое место здоровые привычки питания, куда более эффективен. Перевоспитание питания — это постепенное изменение образа жизни, направленное на осознание того, что мы едим, и почему.

Секрет долгосрочного результата

Избежать эффекта аккордеона поможет небыстрая потеря веса, а внедрение здоровых привычек в питание. Важно понимать, что диета не должна быть радикальной, а наоборот — сбалансированной и постепенной. "Не исключайте целые группы продуктов, как бы заманчиво это ни казалось", — предупреждает доктор Эстела.

Что делать вместо быстрых диет

  • Избегайте строгих ограничений. Диеты с жесткими рамками не приводят к долгосрочным результатам.
  • Меняйте привычки. Важно научиться делать осознанный выбор и уделять внимание качеству пищи.
  • Не возвращайтесь к старым привычкам. После похудения важно сохранить новые привычки, иначе вес вернется.

Похудение под наблюдением профессионала

Доктор Эстела подчеркивает, что процесс похудения должен быть постепенным и проходить под контролем специалиста. Только так можно достичь устойчивого результата, не навредив своему организму.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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