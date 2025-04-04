Подделка в красивой банке: как маркетплейсы прячут ловушки под маской ухода

2:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Удобство онлайн-шопинга нередко играет против нас. Косметика, аппараты для ухода и даже инъекционные препараты продаются на маркетплейсах без всякой проверки. Но вместе с обещанным "эффектом вау" можно получить ожоги, рубцы или реальные проблемы со здоровьем.

Фото: https://www.freepik.com Косметика

Подделки в красивых баночках

"На маркетплейсах полно реплик — от одежды до косметики, — говорит экономист и предприниматель Дана Малкина. — Часто встречаются копии люкса, особенно после ухода брендов с российского рынка. А для регистрации на площадке не нужно никаких документов — премодерации просто нет".

Продавцы пользуются слабым контролем и продают подделки под видом оригинала. Уловки просты: низкая цена, красивые фото, поддельные отзывы. Поэтому не стоит доверять товару, если:

цена значительно ниже официальной;

нет сертификатов или "Честного знака";

упаковка отличается от оригинальной;

продавец игнорирует вопросы;

отзывов много, но все однотипные.

Техника и косметика, которые могут навредить

По словам дерматокосметолога Марии Аркашиной, "медицинские устройства нельзя продавать в открытом доступе — это незаконно. Всё, что есть на маркетплейсах, либо контрафакт, либо подделка". Опасность представляют:

Аппараты для SMAS, фототерапии, эпиляции. Могут вызвать ожоги и рубцы.

Инъекционные препараты. Самостоятельное использование — прямая дорога в стационар.

Профессиональные кислотные пилинги. Без диагностики — ожоги и аллергия.

Филлеры. Часто помечены как наружные средства, но толку от них — ноль.

Что грозит при ошибке

Проблемы варьируются от лёгких покраснений до анафилактического шока. Косметика неизвестного происхождения может содержать тяжёлые металлы, аллергенные добавки и даже бактерии.

Хороший уход — это не просто красивая упаковка, а точный подбор под твою кожу и её потребности. И такой уход начинается в кабинете специалиста, а не на кнопке "добавить в корзину".

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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