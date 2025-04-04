Подделка в красивой банке: как маркетплейсы прячут ловушки под маской ухода

Удобство онлайн-шопинга нередко играет против нас. Косметика, аппараты для ухода и даже инъекционные препараты продаются на маркетплейсах без всякой проверки. Но вместе с обещанным "эффектом вау" можно получить ожоги, рубцы или реальные проблемы со здоровьем.
"На маркетплейсах полно реплик — от одежды до косметики, — говорит экономист и предприниматель Дана Малкина. — Часто встречаются копии люкса, особенно после ухода брендов с российского рынка. А для регистрации на площадке не нужно никаких документов — премодерации просто нет".
Продавцы пользуются слабым контролем и продают подделки под видом оригинала. Уловки просты: низкая цена, красивые фото, поддельные отзывы. Поэтому не стоит доверять товару, если:
цена значительно ниже официальной;
нет сертификатов или "Честного знака";
упаковка отличается от оригинальной;
продавец игнорирует вопросы;
отзывов много, но все однотипные.
По словам дерматокосметолога Марии Аркашиной, "медицинские устройства нельзя продавать в открытом доступе — это незаконно. Всё, что есть на маркетплейсах, либо контрафакт, либо подделка". Опасность представляют:
Аппараты для SMAS, фототерапии, эпиляции. Могут вызвать ожоги и рубцы.
Инъекционные препараты. Самостоятельное использование — прямая дорога в стационар.
Профессиональные кислотные пилинги. Без диагностики — ожоги и аллергия.
Филлеры. Часто помечены как наружные средства, но толку от них — ноль.
Проблемы варьируются от лёгких покраснений до анафилактического шока. Косметика неизвестного происхождения может содержать тяжёлые металлы, аллергенные добавки и даже бактерии.
Хороший уход — это не просто красивая упаковка, а точный подбор под твою кожу и её потребности. И такой уход начинается в кабинете специалиста, а не на кнопке "добавить в корзину".
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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