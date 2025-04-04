Ты наносишь косметику, а результат нулевой? Все из-за одной мелочи

1:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ошибки при нанесении косметики — это причина, по которой многие из нас не видят ожидаемого результата. Даже если мы выбираем дорогие и качественные продукты, результат может быть разочаровывающим. Причина проста: неверный порядок нанесения средств. Почти каждый из нас допускает эти ошибки, и не зная правильной последовательности, мы не даем шанс нашим бьюти-продуктам проявить весь свой потенциал.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

Для начала стоит запомнить одно важное правило, которое подходит для утреннего и вечернего ухода: все средства должны наноситься по принципу от наименьшей молекулярной массы к наибольшей. Если следовать этому, они смогут проникнуть глубже в кожу и будут работать эффективнее.

Вот идеальная схема нанесения:

Очищающее средство — первый шаг, очищающий кожу от загрязнений. Тоник — наносится сразу после очищения, чтобы подготовить кожу к дальнейшему уходу. Сыворотка — благодаря тонику она будет проникать в кожу намного глубже. Увлажняющее средство — важный шаг для поддержания водного баланса. Питательное средство или масло — это последний слой, который поможет запереть все полезные компоненты.

Есть еще один важный момент, на который обращает внимание косметолог Рейчел Галло. Она советует всегда наносить тоник на влажную кожу, так как он действует как проводник для сывороток, помогая им проникать в кожу медленно, но эффективно. После того, как сыворотка нанесена, стоит подождать, пока кожа не высохнет, прежде чем наносить увлажняющий крем, который станет последним слоем защиты.

Правильный уход не так сложен, как кажется, главное — следовать нескольким простым правилам, и ваша кожа скажет вам спасибо.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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