Три ореха, которые могут вернуть вашей коже молодость — не верите? Пора проверить

2:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Коллаген — это не просто модное слово в косметике, а настоящий строительный материал для вашей кожи. Он отвечает за её упругость, эластичность и защиту от внешних воздействий. С возрастом уровень коллагена в организме снижается, и именно это приводит к появлению морщин и потере свежести кожи. Однако есть хорошие новости: мы можем стимулировать выработку коллагена с помощью правильного питания. Включив в рацион определённые продукты, можно поддерживать молодость кожи, а ещё предотвратить преждевременное старение.

Фото: commons.wikimedia.org by Kovbaskina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Орехи

Хотя на рынке много продуктов с коллагеном животного происхождения, наш организм способен вырабатывать его сам, если мы обеспечим его необходимыми питательными веществами. В этом случае нам на помощь приходят орехи — небольшие, но мощные источники жизненно важных компонентов, которые способствуют синтезу коллагена.

Орехи, которые активируют выработку коллагена

Миндаль. Миндаль — это не только вкусная закуска, но и настоящая находка для вашей кожи. В его составе много белков, витаминов и минералов, таких как медь, цинк, витамины группы B, а также кальций и витамин E. Мононенасыщенные жиры, которые также есть в миндале, способствуют улучшению состояния кожи. Этот орех богат магнием, который помогает справляться со стрессом, а стресс, как известно, негативно сказывается на внешности. Чтобы получить максимальную пользу, выбирайте сырой миндаль или миндальное масло.

Миндаль — это не только вкусная закуска, но и настоящая находка для вашей кожи. В его составе много белков, витаминов и минералов, таких как медь, цинк, витамины группы B, а также кальций и витамин E. Мононенасыщенные жиры, которые также есть в миндале, способствуют улучшению состояния кожи. Этот орех богат магнием, который помогает справляться со стрессом, а стресс, как известно, негативно сказывается на внешности. Чтобы получить максимальную пользу, выбирайте сырой миндаль или миндальное масло. Каштаны. Каштаны — единственные орехи, которые содержат витамин С, важнейший элемент для выработки коллагена. Витамин C предотвращает разрушение коллагена и поддерживает иммунную систему. Всего 1/4 стакана каштанов обеспечит 30% от рекомендуемой суточной дозы витамина C. Эти орехи вкусные и легко усваиваются, а если выбирать жареные каштаны без масла, они будут ещё и более полезными.

Каштаны — единственные орехи, которые содержат витамин С, важнейший элемент для выработки коллагена. Витамин C предотвращает разрушение коллагена и поддерживает иммунную систему. Всего 1/4 стакана каштанов обеспечит 30% от рекомендуемой суточной дозы витамина C. Эти орехи вкусные и легко усваиваются, а если выбирать жареные каштаны без масла, они будут ещё и более полезными. Грецкий орех. Грецкие орехи — это настоящий кладезь омега-3 жирных кислот, витамина E, витаминов группы B и цинка. Они не только полезны для кожи, но и для мозга, а также помогают нормализовать уровень сахара в крови, предотвращая скачки инсулина. Употребление этих орехов помогает сохранить здоровье кожи и улучшить её внешний вид.

Включив эти орехи в свой ежедневный рацион, вы можете поддерживать выработку коллагена и замедлить процессы старения. Поддержка вашей кожи начинается с правильного питания!

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.



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