Седина в моде, но ты не готова? Вот, что поможет сохранить цвет

Седина — это явление, которое связано не только с возрастом. Многие сталкиваются с ней в молодом возрасте, порой даже до 20 лет. Но почему же наши волосы начинают терять свой цвет так рано, и что можно сделать, чтобы предотвратить это?
Седина возникает, когда прекращается выработка меланина — пигмента, который придает волосам цвет. Когда меланин перестает поступать в волосы, они становятся прозрачными, и мы видим их в белом или сером цвете.
Этот процесс можно объяснить так: мышцы, выталкивающие волосы, иногда не могут вернуться в свое естественное положение, из-за чего волосы перестают получать меланин.
Хотя многие связывают седину с возрастом, на самом деле раннее появление седых волос часто зависит от генетики и образа жизни. Стресс и вредные привычки увеличивают вероятность ранней седины. К тому же у некоторых людей седина может появляться участками, что тоже во многом зависит от генетической предрасположенности.
Предотвратить появление седых волос полностью невозможно, но есть несколько способов замедлить этот процесс:
Седина — это естественный процесс, который не следует воспринимать как что-то плохое. Важно помнить, что с этим можно жить и не переживать из-за внешнего вида. К тому же, если седина вас все же беспокоит, современная косметология предлагает массу вариантов для маскировки и улучшения внешнего вида волос.
Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.
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Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.