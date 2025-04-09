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Седина в моде, но ты не готова? Вот, что поможет сохранить цвет

3:01
Моя семья » Красота и стиль

Седина — это явление, которое связано не только с возрастом. Многие сталкиваются с ней в молодом возрасте, порой даже до 20 лет. Но почему же наши волосы начинают терять свой цвет так рано, и что можно сделать, чтобы предотвратить это?

Женщина
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Женщина

Что вызывает седину

Седина возникает, когда прекращается выработка меланина — пигмента, который придает волосам цвет. Когда меланин перестает поступать в волосы, они становятся прозрачными, и мы видим их в белом или сером цвете.

Этот процесс можно объяснить так: мышцы, выталкивающие волосы, иногда не могут вернуться в свое естественное положение, из-за чего волосы перестают получать меланин.

Седина и старение: правда ли это связано

Хотя многие связывают седину с возрастом, на самом деле раннее появление седых волос часто зависит от генетики и образа жизни. Стресс и вредные привычки увеличивают вероятность ранней седины. К тому же у некоторых людей седина может появляться участками, что тоже во многом зависит от генетической предрасположенности.

Как предотвратить раннюю седину

Предотвратить появление седых волос полностью невозможно, но есть несколько способов замедлить этот процесс:

  • Уменьшение стресса: постоянные переживания и нервные ситуации могут ускорить появление седины. Занятия йогой, медитацией и физическая активность могут помочь в этом.
  • Питание: овощи и ягоды, содержащие каротин, такие как морковь, тыква, черника и красный перец, способствуют выработке меланина, помогая сохранить волосы темными.
  • Массаж головы: регулярные массажи головы могут улучшить кровообращение и помочь волосам сохранять здоровый цвет.

Как бороться с уже появившейся сединой

  • Не вырывайте седые волосы: это распространенный миф, что вырывание седых волос приведет к исчезновению седины. На самом деле это может вызвать еще большую потерю цвета у соседних волос, так как они также потеряют способность пропускать меланин.
  • Тонирующие средства: если седина не сильно мешает, но хочется приглушить ее яркость, используйте тонирующие красители. Они придают волосам легкий оттенок и маскируют седину, но не закрашивают ее полностью. Например, можно попробовать платиново-пепельный оттенок.
  • Шампуни с фиолетовым пигментом: эти шампуни нейтрализуют желтизну на седых и окрашенных волосах, придавая им более холодный оттенок.

Резюме: седина — это не приговор

Седина — это естественный процесс, который не следует воспринимать как что-то плохое. Важно помнить, что с этим можно жить и не переживать из-за внешнего вида. К тому же, если седина вас все же беспокоит, современная косметология предлагает массу вариантов для маскировки и улучшения внешнего вида волос.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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