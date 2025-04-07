Весна в стиле 1997: ветровка с вставками стала главным модным камбэком сезона

2:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна — это не только про тренчи и кожаные куртки. Если хочется чего-то свежего, дерзкого и одновременно практичного, стоит обратить внимание на вещь, которая снова в моде — ветровку в стиле 1990-х. Да, ту самую — с объёмным кроем, яркими вставками, лёгкой тканью и характерной "ретро" харизмой.

Фото: Designed by Freepik by kamranaydinov is licensed under Public domian Девушка в наушниках

Сегодня такая ветровка больше не символ пробежек и дачных прогулок, а элемент, который можно легко вписать в городской гардероб и даже вечерний образ. Она объединила комфорт уличной моды и элегантность подиумных решений — идеальный компромисс для переменчивой весны.

Почему именно сейчас

Возвращение тренда на аутдор с шиком: когда удобная одежда становится стильной, а не скучной.

когда удобная одежда становится стильной, а не скучной. Ностальгия по 90-м: дизайнеры пересматривают культовые силуэты и добавляют к ним вечерний глянец.

дизайнеры пересматривают культовые силуэты и добавляют к ним вечерний глянец. Универсальность: ветровка легко сочетается с базовыми и акцентными вещами.

Как носить и не выглядеть скучно

Забудьте про комбинацию "ветровка + леггинсы". В этом сезоне она — самостоятельный герой образа.

С юбкой миди и лоферами: для романтично-сдержанного образа

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Цвет — важнее, чем кажется

Для базового гардероба подойдут однотонные модели — графитовые, бежевые, тёмно-синие.

Для акцента выбирайте цветные вставки, абстрактные принты, винтажные логотипы — вдохновляйтесь спортивной эстетикой 90-х.

Аксессуары решают всё

Очки в стиле 90-х

Миниатюрные сумки-баулы

Кожаные перчатки

Крупные украшения

И, конечно, обувь: массивные лоферы, ботильоны, сапоги на каблуке — даже шпильки уместны!

Такая ветровка — это не просто защита от ветра. Это одежда с характером, которая умеет быть разной: яркой и сдержанной, ностальгической и современной, дерзкой и элегантной. Идеальный вариант для тех, кто хочет выделяться, но не жертвовать комфортом.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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