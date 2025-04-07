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Весна в стиле 1997: ветровка с вставками стала главным модным камбэком сезона

2:24
Моя семья » Красота и стиль

Весна — это не только про тренчи и кожаные куртки. Если хочется чего-то свежего, дерзкого и одновременно практичного, стоит обратить внимание на вещь, которая снова в моде — ветровку в стиле 1990-х. Да, ту самую — с объёмным кроем, яркими вставками, лёгкой тканью и характерной "ретро" харизмой.

Девушка в наушниках
Фото: Designed by Freepik by kamranaydinov is licensed under Public domian
Девушка в наушниках

Сегодня такая ветровка больше не символ пробежек и дачных прогулок, а элемент, который можно легко вписать в городской гардероб и даже вечерний образ. Она объединила комфорт уличной моды и элегантность подиумных решений — идеальный компромисс для переменчивой весны.

Почему именно сейчас

  • Возвращение тренда на аутдор с шиком: когда удобная одежда становится стильной, а не скучной.
  • Ностальгия по 90-м: дизайнеры пересматривают культовые силуэты и добавляют к ним вечерний глянец.
  • Универсальность: ветровка легко сочетается с базовыми и акцентными вещами.

Как носить и не выглядеть скучно

Забудьте про комбинацию "ветровка + леггинсы". В этом сезоне она — самостоятельный герой образа.

  • С юбкой миди и лоферами: для романтично-сдержанного образа
  • С вечерним платьем и шпильками: модный контраст, вдохновлённый Prada
  • С классическими брюками и облегающим топом: офисный стиль в новом прочтении
  • С мини-платьем и остроносыми сапогами: дерзко, но стильно
  • С макси-юбкой и кедами: повседневная эстетика с изюминкой

Цвет — важнее, чем кажется

  • Для базового гардероба подойдут однотонные модели — графитовые, бежевые, тёмно-синие.
  • Для акцента выбирайте цветные вставки, абстрактные принты, винтажные логотипы — вдохновляйтесь спортивной эстетикой 90-х.

Аксессуары решают всё

  • Очки в стиле 90-х
  • Миниатюрные сумки-баулы
  • Кожаные перчатки
  • Крупные украшения
  • И, конечно, обувь: массивные лоферы, ботильоны, сапоги на каблуке — даже шпильки уместны!

Такая ветровка — это не просто защита от ветра. Это одежда с характером, которая умеет быть разной: яркой и сдержанной, ностальгической и современной, дерзкой и элегантной. Идеальный вариант для тех, кто хочет выделяться, но не жертвовать комфортом.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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