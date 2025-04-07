Весна в стиле 1997: ветровка с вставками стала главным модным камбэком сезона

Весна — это не только про тренчи и кожаные куртки. Если хочется чего-то свежего, дерзкого и одновременно практичного, стоит обратить внимание на вещь, которая снова в моде — ветровку в стиле 1990-х. Да, ту самую — с объёмным кроем, яркими вставками, лёгкой тканью и характерной "ретро" харизмой.
Сегодня такая ветровка больше не символ пробежек и дачных прогулок, а элемент, который можно легко вписать в городской гардероб и даже вечерний образ. Она объединила комфорт уличной моды и элегантность подиумных решений — идеальный компромисс для переменчивой весны.
Забудьте про комбинацию "ветровка + леггинсы". В этом сезоне она — самостоятельный герой образа.
Такая ветровка — это не просто защита от ветра. Это одежда с характером, которая умеет быть разной: яркой и сдержанной, ностальгической и современной, дерзкой и элегантной. Идеальный вариант для тех, кто хочет выделяться, но не жертвовать комфортом.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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