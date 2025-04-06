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Хотите просыпаться без морщин? Тогда избегайте этих поз во сне

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Многие даже не подозревают, что привычная поза во сне может негативно сказаться на состоянии кожи. Заломы, отёки, преждевременные морщины — всё это может быть результатом неправильного положения головы и лица во время ночного отдыха. Разберём, какие позы во сне особенно вредны и как минимизировать их влияние.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Сон на животе – главный враг молодости

Когда человек спит лицом в подушку, кожа длительное время сдавливается. Это приводит к появлению заломов, отёков и ускоряет процесс образования морщин. Кроме того, такая поза мешает нормальному кровообращению, из-за чего кожа может выглядеть уставшей и тусклой.

Сон на боку – не всё так просто

Хотя эта поза кажется комфортной, она тоже может навредить коже. Если вы всегда спите на одной стороне, это приводит к асимметрии лица и образованию морщин на той стороне, которая постоянно прижата к подушке. Чтобы снизить негативное воздействие, стоит менять стороны сна и использовать наволочки из шёлка.

Оптимальная поза для сна

Лучший вариант для здоровья кожи — сон на спине. В этом положении лицо не соприкасается с подушкой, кровь свободно циркулирует, а кожа отдыхает. Если сложно привыкнуть к такой позе, можно попробовать специальные ортопедические подушки, которые помогут сохранить правильное положение головы.

Чтобы кожа дольше оставалась упругой и молодой, стоит обратить внимание на позу во сне. Попробуйте постепенно менять привычки, и результат не заставит себя ждать!

Уточнения

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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