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Эти весенние наряды для офиса вас точно согреют и будут выглядеть элегантно

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Весна — это пора перемен, и для офисного гардероба также наступает время обновлений. Но как совмещать стиль и комфорт в переходный сезон, когда на улице всё ещё прохладно? Мы собрали несколько идей для стильных и удобных весенних образов для офиса.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женщина

Слой за слоем: грамотное сочетание одежды

Главное правило весной — многослойность. Лёгкие пиджаки, стильные кардиганы и жакеты идеально подойдут для того, чтобы создать офисный образ, который будет уместен в любое время дня. Вместо тяжелых зимних пальто выбирайте полупальто или тренчкот, которые обеспечат необходимое тепло, но не перегреют в помещении.

Комфорт и стиль: обувь и аксессуары

Выбирайте обувь на небольшой каблук или ботильоны с закрытым носком, чтобы не замерзнуть, но при этом выглядеть элегантно. В качестве аксессуаров подойдут стильные шарфы и сумки нейтральных цветов, которые легко сочетать с различными нарядами.

Цвета и ткани для весны

Весной актуальны пастельные оттенки, мягкие ткани, такие как кашемир, хлопок и тонкий твид. Выбирайте такие цвета, как бежевый, светло-серый, пастельные розовый и голубой — они идеально подходят для офиса, создавая элегантный и легкий образ.

С помощью правильных аксессуаров и одежды можно создать комфортный, но в то же время элегантный офисный образ.

Уточнения

О́фис или конто́ра — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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