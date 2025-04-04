Эти ошибки в уходе за собой допускает каждая вторая женщина

Каждая вторая женщина допускает эти распространенные ошибки в уходе за собой. Как все исправить, рассказала врач-косметолог и дерматолог Елена Богатова.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина с прической

Очень много или слишком мало ухода за кожей

В первом случае внимание к своей коже, использование огромного количества разных средств лишают кожу природной защиты.

Во втором случае процедуры могут, конечно, быть. Однако это происходит редко и не по правилам, чтобы лучше бы и не происходило.

Лучше найти золотую середину с помощью опытного косметолога.

Отказ от средств ухода

Среди обязательных средств, по словам косметолога:

средство для снятия макияжа

тоник, который нормализует pH кожи после умывания

увлажняющий или питательный крем

УФ-защита в любое время года, чтобы не вызвать преждевременное старение.

Также эксперт считает ошибками использование просроченной косметики; плохой уход за волосами (без масок и кондиционеров); отсутствие маникюра и отсутствие ухода за кожей рук, пишет "СЭ".

Отдельно дерматолог выделила отсутствие внимания к себе, а точнее:

Нет внимания к своему здоровью

Нет спорта и другой физической активности

Постоянный стресс и недосып

Нет сбалансированного питания.

Все это может привести к тому, что вы быстро постареете и организм ваш станет изношенным.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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