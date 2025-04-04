Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассрочка вместо кредита? Автодилеры придумали хитрый способ вернуть покупателей
Люди, которые не могут стоять в таком положении более 10 секунд, имеют высокий риск преждевременной смерти
Такого не было 116 лет: пошлины в США вернулись к уровню 1909 года
Тональный крем без сюрпризов: гид по выбору идеального средства
Хабаровский край и Китай: как остров Большой Уссурийский может стать важным международным хабом
Выращиваем капусту, которая украшает и салат, и клумбу
Сын Седоковой посвящает матчи Тимме: что стало с приёмным ребёнком баскетболиста после трагедии
Кастрация тут ни при чём: ищем настоящую причину лишнего веса котика
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь

Эти ошибки в уходе за собой допускает каждая вторая женщина

Моя семья » Красота и стиль

Каждая вторая женщина допускает эти распространенные ошибки в уходе за собой. Как все исправить, рассказала врач-косметолог и дерматолог Елена Богатова.

Женщина с прической
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с прической

Очень много или слишком мало ухода за кожей

В первом случае внимание к своей коже, использование огромного количества разных средств лишают кожу природной защиты.

Во втором случае процедуры могут, конечно, быть. Однако это происходит редко и не по правилам, чтобы лучше бы и не происходило.

Лучше найти золотую середину с помощью опытного косметолога.

Отказ от средств ухода

Среди обязательных средств, по словам косметолога:

  • средство для снятия макияжа
  • тоник, который нормализует pH кожи после умывания
  • увлажняющий или питательный крем
  • УФ-защита в любое время года, чтобы не вызвать преждевременное старение.

Также эксперт считает ошибками использование просроченной косметики; плохой уход за волосами (без масок и кондиционеров); отсутствие маникюра и отсутствие ухода за кожей рук, пишет "СЭ".

Отдельно дерматолог выделила отсутствие внимания к себе, а точнее:

  • Нет внимания к своему здоровью
  • Нет спорта и другой физической активности
  • Постоянный стресс и недосып
  • Нет сбалансированного питания.

Все это может привести к тому, что вы быстро постареете и организм ваш станет изношенным.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Садоводство, цветоводство
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит Аудио 
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить
Недвижимость
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить Аудио 
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Авто
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу Аудио 
Популярное
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу

Три популярные модели летних шин провалили тест ADAC. У одной тормозной путь оказался длиннее на 17 метров. Узнай, какие покрышки лучше обойти стороной.

Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям
Забудьте минимализм: как юбки бохо становятся главной деталью весны
Бездарность и тупость. Военное поражение в Курской области стало крупнейшим за 500 лет Дмитрий Плотников Тревожные сигналы из космоса: почему спутники Starlink стали мишенью новых технологий Игорь Буккер Тарифная политика Трампа — гениальное решение для США. А остальным будет хуже Любовь Степушова
Грибной соус, после которого мясо перестанет быть нужным
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Тренд с ушками: почему все носят кроличью чёлку — и тебе захочется тоже
Тренд с ушками: почему все носят кроличью чёлку — и тебе захочется тоже
Последние материалы
Рассрочка вместо кредита? Автодилеры придумали хитрый способ вернуть покупателей
Бездарность и тупость. Военное поражение в Курской области стало крупнейшим за 500 лет
Люди, которые не могут стоять в таком положении более 10 секунд, имеют высокий риск преждевременной смерти
Такого не было 116 лет: пошлины в США вернулись к уровню 1909 года
Тональный крем без сюрпризов: гид по выбору идеального средства
Хабаровский край и Китай: как остров Большой Уссурийский может стать важным международным хабом
Выращиваем капусту, которая украшает и салат, и клумбу
Сын Седоковой посвящает матчи Тимме: что стало с приёмным ребёнком баскетболиста после трагедии
Кастрация тут ни при чём: ищем настоящую причину лишнего веса котика
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.