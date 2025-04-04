Эти ошибки в уходе за собой допускает каждая вторая женщина

Каждая вторая женщина допускает эти распространенные ошибки в уходе за собой. Как все исправить, рассказала врач-косметолог и дерматолог Елена Богатова.
В первом случае внимание к своей коже, использование огромного количества разных средств лишают кожу природной защиты.
Во втором случае процедуры могут, конечно, быть. Однако это происходит редко и не по правилам, чтобы лучше бы и не происходило.
Лучше найти золотую середину с помощью опытного косметолога.
Среди обязательных средств, по словам косметолога:
Также эксперт считает ошибками использование просроченной косметики; плохой уход за волосами (без масок и кондиционеров); отсутствие маникюра и отсутствие ухода за кожей рук, пишет "СЭ".
Отдельно дерматолог выделила отсутствие внимания к себе, а точнее:
Все это может привести к тому, что вы быстро постареете и организм ваш станет изношенным.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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