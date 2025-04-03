Не дайте коже испортиться: 7 секретов ухода от эксперта, которые стоит узнать

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Китаянка
Фото: flickr.com by Электроника LG, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Китаянка

Очищение

Можно выбрать самые разные средства. Все зависит от личных предпочтений, комфорта и уже сформировавшихся привычек.

Важно обращать внимание на состав очищающих средств. Лучше, чтобы в числе ингредиентов были гиалуроновая кислота, алоэ вера и экстракты таких трав, как крапива, ромашка, хмель, роза.

Тонизирование

После умывания необходимо восстановить Ph, для этого понадобится тоник. Если про него постоянно забывать, можно нарушить баланс кожи.

Увлажнение и питание

Для этого подойдут различные сыворотки, кремы, ампулы с питательными коктейлями, гели и маски для лица. Последние лучше применять два раза в неделю.

"Среди ингредиентов в средствах должны быть бетаин, гиалуронка, растительные масла (оливы, миндаля, виноградной косточки), Д-пантенол, витамины С и Е", — цитирует эксперта "СЭ".

Она добавила, что также важно использовать крем с SPF.

Уточнения

Гиалуро́новая кислота́ гиалурона́н, гиалурона́т (сокр. ГК) — линейный гетерополисахарид, несульфированный гликозаминогликан, входящий в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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