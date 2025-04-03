Не дайте коже испортиться: 7 секретов ухода от эксперта, которые стоит узнать

Женщинам, которые обладают нормальной кожей лица, всегда завидуют, ведь у них ровный цвет лица, нет прыщей, угрей и широких пор. Как за такой кожей ухаживать, чтобы она не испортилась, рассказала дерматолог-косметолог Анжелика Ужва.
Можно выбрать самые разные средства. Все зависит от личных предпочтений, комфорта и уже сформировавшихся привычек.
Важно обращать внимание на состав очищающих средств. Лучше, чтобы в числе ингредиентов были гиалуроновая кислота, алоэ вера и экстракты таких трав, как крапива, ромашка, хмель, роза.
После умывания необходимо восстановить Ph, для этого понадобится тоник. Если про него постоянно забывать, можно нарушить баланс кожи.
Для этого подойдут различные сыворотки, кремы, ампулы с питательными коктейлями, гели и маски для лица. Последние лучше применять два раза в неделю.
"Среди ингредиентов в средствах должны быть бетаин, гиалуронка, растительные масла (оливы, миндаля, виноградной косточки), Д-пантенол, витамины С и Е", — цитирует эксперта "СЭ".
Она добавила, что также важно использовать крем с SPF.
Гиалуро́новая кислота́ гиалурона́н, гиалурона́т (сокр. ГК) — линейный гетерополисахарид, несульфированный гликозаминогликан, входящий в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей.
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