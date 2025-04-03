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Хочешь худое лицо? Вот четыре процедуры, которые работают без фотошопа

Моя семья » Красота и стиль

Хочешь более чёткий овал лица, утончённые черты и изящную линию подбородка — но без жёстких диет и фильтров? Тогда добро пожаловать в мир косметологических технологий, которые работают точно и грамотно, не требуя хирургического вмешательства.

Уход за кожей
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Уход за кожей

Ботокс: не только от морщин

Да-да, знаменитый ботокс способен не только разгладить лоб и "гусиные лапки". Если жевательные мышцы гипертрофированы, лицо может казаться шире, особенно в нижней части. Инъекции ботулотоксина расслабляют эти мышцы, и линия челюсти становится уже, а форма лица — мягче и изящнее. Подходит особенно тем, у кого квадратный тип лица или проблемы с бруксизмом.

Филлеры, которые "худят"

Кажется парадоксом, но добавив немного объёма в правильные точки, можно визуально уменьшить лицо. Например:

  • в области скул — для эффекта подтянутого овала;

  • в подбородке — чтобы удлинить нижнюю треть и избавиться от эффекта "брыли";

  • в зоне висков — для создания V-образного силуэта и свежести лица.

Главное — грамотное распределение и техника введения.

Подбородок, который меняет всё

Слабый или короткий подбородок визуально "сжимает" лицо. Добавив немного объема — с помощью филлера или импланта — можно вытянуть линию нижней трети и сделать её чёткой и гармоничной. Эта зона часто недооценивается, но её коррекция способна преобразить всё лицо.

Липолитики и липосакция: убрать всё лишнее

Двойной подбородок может преследовать даже стройных девушек — виноваты не килограммы, а генетика. В таких случаях помогут:

  • инъекции липолитиков, расщепляющие жировую ткань;

  • мини-липосакция зоны подбородка — более радикальный, но эффективный способ.

После таких процедур шея выглядит тоньше, а челюсть — чётче.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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