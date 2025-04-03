Минус 10 лет без хирургии: три способа вернуть молодость

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Сегодня пластическая хирургия всё ещё остаётся надёжным способом омоложения, но прибегать к ней — далеко не единственный путь. Если идея лечь под нож вызывает у тебя сомнения, есть как минимум три косметологические методики, которые способны дать впечатляющий результат без долгой реабилитации и риска осложнений.

Косметолог
Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Косметолог

Косметология vs. пластика: кто кого

На первый взгляд пластика кажется более "основательной": врач работает не только с кожей, но и с мышцами, подкожным жиром. Однако за такие перемены приходится платить — шрамами, компрессионным бельём и месяцами восстановления.

Косметология же работает с кожей и поверхностными слоями, но даёт выраженный эффект — улучшается тонус, уходит тусклый цвет, морщины становятся менее заметными, овал лица подтягивается. Главное — подобрать правильный курс процедур и хорошего специалиста.

А теперь — к конкретике. Вот три процедуры, которые могут отсрочить поход к хирургу на годы.

1. Контурная пластика

Филлеры на основе гиалуроновой кислоты не только придают объём, но и омолаживают кожу. Они хорошо справляются с носогубками, брылями, морщинами, делают губы и скулы более выразительными. Если что-то пошло не так — есть способ всё откатить с помощью гиалуронидазы. Восстановление после процедуры — минимальное.

2. Нитевой лифтинг

Нити из безопасных рассасывающихся материалов вводятся под кожу и создают каркас, который подтягивает овал и стимулирует выработку коллагена. Процедура малоинвазивная, эффект — почти сразу, а действуют нити до двух лет. Подтянуть можно не только щеки и подбородок, но и шею, лоб, зону декольте и даже брови.

3. Ботулинотерапия

Ботокс — не враг мимики, если ввести его с умом. Он расслабляет мышцы, отвечающие за морщины, и лицо моментально преображается. Особенно хорошо работает в верхней трети — межбровье, лоб, уголки глаз. Реабилитация занимает до недели, а результат держится несколько месяцев.

А как насчёт пластики

Хирургия, конечно, даёт долгосрочный эффект. Но за это приходится платить: отёки, длительное восстановление, возможные осложнения. А косметология дарит моментальное преображение — без страха и боли.

В идеале эти подходы не конкурируют, а дополняют друг друга. Главное — выбрать путь, который подходит именно тебе. И найти профессионала, которому ты доверяешь.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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