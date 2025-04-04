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Когда всё надоело: как быстро освежить внешность и настроение

2:54
Моя семья » Красота и стиль

Иногда отражение в зеркале откровенно не радует: кожа тусклая, волосы потеряли блеск, а настроение — вместе с ними. Знакомо? Отличные новости: чтобы почувствовать себя обновлённой и сияющей, не нужно полностью менять жизнь. Достаточно включить в рутину эти 10 простых и приятных шагов. Уже после первых ты почувствуешь, как к тебе возвращаются уверенность, энергия и блеск в глазах.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by cookie-studio is licensed under Public domian
Женщина

1. Верни коже сияние

Пара банок с домашним скрабом или очищающей маской вечером — и наутро кожа уже благодарит тебя мягкостью и чистотой. Увлажняющий крем и лёгкий макияж со стробингом — и лицо светится, как после отпуска.

2. Убери круги и отёки под глазами

Никакой усталости и болезненного вида! Используй корректор, охлаждающие патчи и лёгкий массаж — и взгляд снова ясный и бодрый.

3. Освежи цвет волос

Отросшие корни и выцветший оттенок — это минус 100 баллов к ухоженности. Подкрашивание, глянцевый уход или хотя бы тонирующий бальзам — и причёска сразу выглядит как из салона.

4. Белый карандаш — магия для взгляда

Нанеси его на слизистую нижнего века, и глаза тут же станут ярче, а лицо — свежее. Маленький трюк, большой эффект.

5. Приведи брови в порядок

Форма бровей может изменить всё лицо. Подкорректируй форму, расчеши, зафиксируй — и твой образ уже стал более собранным.

6. Следи за ногтями

Отколотый лак или неухоженные ногти портят впечатление даже при безупречном макияже. Вариантов масса: гель, нюд или просто прозрачный укрепляющий лак.

7. Новая стрижка — новые ощущения

Даже лёгкая коррекция кончиков даёт визуальный эффект свежести. А уж если решишься на смену образа — получишь мощный заряд обновления.

8. Добавь в рутину массаж лица

Пара движений каждый вечер — и овал лица становится чётче, морщинки мягче, а настроение — лучше. Массаж или фейсфитнес займут всего 10 минут, но эффект будет заметен уже через неделю.

9. Обнови парфюм

Иногда всё, что нужно для ощущения новой версии себя — другой аромат. Не обязательно покупать флакон за миллионы — главное, чтобы запах резонировал с твоим настроением.

10. Не забывай о губах

Увлажнённые и ухоженные губы — это красиво, чувственно и… приятно самой себе. Наноси бальзам перед сном и перед выходом из дома. Результат ты заметишь уже через пару дней.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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