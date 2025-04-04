Усталая кожа вокруг глаз? Эти домашние рецепты вернут ей свежесть

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Косметические патчи — это удобно, эффектно и… недёшево. Но зачем тратиться, если у тебя в холодильнике уже есть средства, которые работают не хуже, а то и лучше? Проверенные временем домашние рецепты помогут справиться с тёмными кругами, отёками и усталым видом без лишних затрат.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Двойной подбородок

Вот 4 простых способа, которые стоит взять на вооружение уже сегодня.

1. Огурец — классика, которая не подводит

Холодный огурец освежает и увлажняет кожу под глазами, снимает отёчность и осветляет потемнения. Нарежь овощ тонкими кружочками и приложи под глаза на 10-15 минут. Альтернатива — смочить ватные диски в огуречном соке и использовать как примочки. Эффект свежего взгляда — моментальный.

2. Картофель — природный осветлитель

Сырой картофель содержит крахмал и ферменты, которые осветляют кожу и снимают отёки. Натрий его на мелкой тёрке, заверни в марлю и приложи к глазам на 15 минут. После — умойся и нанеси лёгкий крем. Плюс: ещё и кожа станет более упругой.

3. Чай — утро начинается с него (и для кожи тоже)

Черный чай богат танинами, которые сужают сосуды и уменьшают припухлости. Завари пару чайных пакетиков, остуди их и приложи к глазам на 10-15 минут. Главное — не используй ароматизированные или с добавками, выбирай чистый листовой или пакетированный чай.

4. Творог — не только на завтрак

Да-да, обычный свежий творог отлично справляется с темными кругами. Оберни чайную ложку продукта в марлю и приложи к глазам на 10-15 минут. Белки и молочная кислота подтягивают кожу и уменьшают отёки. Идеально для утреннего ритуала перед важной встречей.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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