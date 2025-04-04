Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кажется, что он универсален: главная ошибка при выборе деликатного режима стирки
Когда авто стало роскошью: 13 способов платить меньше, но ездить как раньше
Тайные розетки на борту: куда смотреть, чтобы найти зарядку
Он висит вниз головой и убивает, как тень: леопард, который будто с другой планеты
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Не пропустите: самые горячие тренды весны 2025, вдохновленные 90-ми и 2000-ми
Вопреки всему: Suzuki и Subaru заработали 1 млрд рублей в России
Мини-колибри, череп на спине и бабочка-Веном: это не фантастика, это Россия
Омлет, который заменит тренажерный зал: как яйца помогают нарастить мышцы без химии

Усталая кожа вокруг глаз? Эти домашние рецепты вернут ей свежесть

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Косметические патчи — это удобно, эффектно и… недёшево. Но зачем тратиться, если у тебя в холодильнике уже есть средства, которые работают не хуже, а то и лучше? Проверенные временем домашние рецепты помогут справиться с тёмными кругами, отёками и усталым видом без лишних затрат.

Двойной подбородок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Двойной подбородок

Вот 4 простых способа, которые стоит взять на вооружение уже сегодня.

1. Огурец — классика, которая не подводит

Холодный огурец освежает и увлажняет кожу под глазами, снимает отёчность и осветляет потемнения. Нарежь овощ тонкими кружочками и приложи под глаза на 10-15 минут. Альтернатива — смочить ватные диски в огуречном соке и использовать как примочки. Эффект свежего взгляда — моментальный.

2. Картофель — природный осветлитель

Сырой картофель содержит крахмал и ферменты, которые осветляют кожу и снимают отёки. Натрий его на мелкой тёрке, заверни в марлю и приложи к глазам на 15 минут. После — умойся и нанеси лёгкий крем. Плюс: ещё и кожа станет более упругой.

3. Чай — утро начинается с него (и для кожи тоже)

Черный чай богат танинами, которые сужают сосуды и уменьшают припухлости. Завари пару чайных пакетиков, остуди их и приложи к глазам на 10-15 минут. Главное — не используй ароматизированные или с добавками, выбирай чистый листовой или пакетированный чай.

4. Творог — не только на завтрак

Да-да, обычный свежий творог отлично справляется с темными кругами. Оберни чайную ложку продукта в марлю и приложи к глазам на 10-15 минут. Белки и молочная кислота подтягивают кожу и уменьшают отёки. Идеально для утреннего ритуала перед важной встречей.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Автомобили стали роскошью: почему россияне отказались от покупок?
Авто
Автомобили стали роскошью: почему россияне отказались от покупок? Аудио 
Батарейка от богов? Странная находка, способная переписать технологическое прошлое
Наука и техника
Батарейка от богов? Странная находка, способная переписать технологическое прошлое Аудио 
Пятно вместо Примадонны: Цыганова объяснила, почему нельзя удалять Пугачёву с российского ТВ
Шоу-бизнес
Пятно вместо Примадонны: Цыганова объяснила, почему нельзя удалять Пугачёву с российского ТВ Аудио 
Популярное
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили

Кажется, что выбрать крем — дело простое. Но один промах, и средство может не только не помочь, но и навредить. Рассказываем, как выбрать правильно.

Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям
Грибной соус, после которого мясо перестанет быть нужным
Дедлайн для Киева: какой удар готовит Россия после паузы в переговорах? Дмитрий Плотников Тревожные сигналы из космоса: почему спутники Starlink стали мишенью новых технологий Игорь Буккер Тарифная политика Трампа — гениальное решение для США. А остальным будет хуже Любовь Степушова
Забудьте минимализм: как юбки бохо становятся главной деталью весны
Тренд с ушками: почему все носят кроличью чёлку — и тебе захочется тоже
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Последние материалы
Кажется, что он универсален: главная ошибка при выборе деликатного режима стирки
Когда авто стало роскошью: 13 способов платить меньше, но ездить как раньше
Тайные розетки на борту: куда смотреть, чтобы найти зарядку
Он висит вниз головой и убивает, как тень: леопард, который будто с другой планеты
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Усталая кожа вокруг глаз? Эти домашние рецепты вернут ей свежесть
Не пропустите: самые горячие тренды весны 2025, вдохновленные 90-ми и 2000-ми
Вопреки всему: Suzuki и Subaru заработали 1 млрд рублей в России
Мини-колибри, череп на спине и бабочка-Веном: это не фантастика, это Россия
Омлет, который заменит тренажерный зал: как яйца помогают нарастить мышцы без химии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.