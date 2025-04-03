Что ест кожа: топ-12 продуктов для гладкости и упругости

3:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Проблемы с кожей? Не спеши за дорогим кремом — начни с тарелки. Всё, что мы едим, отражается на лице: тусклый цвет, сухость, прыщики — это не только про уход, но и про рацион. Хочешь гладкую, свежую, сияющую кожу — добавь в меню эти продукты. Они не просто полезны, а буквально созданы для красоты!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Завтрак

1. Авокадо

Богат полезными жирами, которые питают кожу и делают её мягкой. Лютеин и зеаксантин защищают от УФ-лучей, а жирорастворимые витамины усиливают усвоение витамина A из пищи.

2. Яйца

Источники белка и биотина — эти вещества нужны для синтеза коллагена и предотвращения сухости и шелушений. Желток особенно полезен для поддержания упругости кожи.

3. Чернослив

Содержит мощные антиоксиданты — полифенолы. Они защищают кожу от солнечных лучей и помогают сохранить здоровье ЖКТ, от которого, как мы знаем, зависит и состояние кожи.

4. Гранат

Источник эллаговой кислоты и антоцианов, которые стимулируют выработку коллагена, борются с воспалениями и улучшают микроциркуляцию. Бонус — отличный вкус.

5. Голубика и зелёный чай

Два сильнейших антиоксиданта в одной паре. Они снижают уровень окислительного стресса, защищают кожу от преждевременного старения и повышают её эластичность.

6. Оливковое масло extra virgin

Содержит витамины A, D и E, а также жирные кислоты, которые питают кожу изнутри, удерживают влагу и борются с сухостью. Можно использовать как в салате, так и в уходе за телом.

7. Жирная рыба

Лосось, скумбрия, сардины — в них много омега-3 и астаксантина. Эти вещества способствуют увлажнению кожи и уменьшают воспаление.

8. Горький шоколад

Да-да! Главное — выбирать с высоким содержанием какао. Флавоноиды улучшают кровообращение, защищают от солнца и повышают плотность кожи.

9. Морковь и тыква

Богаты бета-каротином, который придаёт коже здоровый цвет и усиливает её естественную защиту. К тому же это доступные и вкусные продукты!

10. Зелень, помидоры, болгарский перец

Чем ярче овощ — тем больше в нём витамина С. А этот витамин необходим для выработки коллагена и защиты от пигментации.

11. Грецкие орехи

Источники омега-жиров, мелатонина и витамина Е. Улучшают эластичность кожи и защищают от свободных радикалов.

12. Корица

Содержит проантоцианидины — антиоксиданты, снижающие воспаление. Просто добавляй щепотку в кашу, кофе или йогурт — и польза обеспечена.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В



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