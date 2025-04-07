Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 секретов, которые превратят вашу маленькую квартиру в просторный дом
Почему выгуливание собак превращает общественные парки в инфекционные зоны
Зачем скрывать? Люди разглядели на Марсе то, о чём давно подозревали
За что кожа мстит после 35 лет: 5 привычек, которые ускоряют старение
От классики к легкости: творожные пышки в новом исполнении
Синий цвет в джинсах — это скучно: как хаки и пудра вытесняют классический деним
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Пять шагов к здоровым деревьям: весенние работы, которые нельзя пропустить
Платёжная дисциплина трещит по швам? В зоне риска многие регионы России

Облысение или сезонная линька? Почему волосы покидают голову и что с этим делать

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Выпадение волос — это не всегда повод для паники. Совсем не редкость, что тревога по поводу облысения оказывается напрасной. Почему так происходит, и когда действительно стоит задуматься о визите к трихологу? Ответ на эти вопросы — в нашем тесте.

Девушка держит волосы
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка держит волосы

Основные причины выпадения волос

  • Нормальная потеря волос: в среднем человек теряет до 100 волос в день — это естественный процесс.
  • Стресс и недосыпание: постоянный стресс и дефицит сна влияют на волосы, что может усилить их выпадение.
  • Дефицит питательных веществ: недостаток витаминов и минералов также может быть причиной.
  • Гормональные изменения: они могут повлиять на волосы, особенно у женщин после родов или в период менопаузы.
  • Болезни: проблемы с щитовидной железой, аутоиммунные заболевания или даже хронические заболевания ЖКТ могут привести к выпадению волос.

Когда стоит беспокоиться

Обратитесь к врачу, если выпадение волос становится заметным и не проходит на протяжении нескольких недель или месяцев. Заметное истончение волос или образование залысин — это уже сигнал, что стоит проверить состояние здоровья.

Что делать при выпадении волос

  • Не паниковать: сначала определите, почему это происходит.
  • Посетить трихолога: после обследования врач назначит необходимое лечение.
  • Коррекция питания: добавьте витамины и микроэлементы, чтобы улучшить состояние волос.
  • Забота о волосах: избегайте агрессивных процедур и используйте щадящие средства для укладки.

Важно помнить

Если выпадение волос вызвано стрессом, неправильным уходом или сезонными изменениями, проблема часто решается с помощью корректировки образа жизни. Но если причина глубже, обратиться к врачу стоит как можно скорее.

Уточнения

Алопе́ция (букв. "лысость" от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia "облысение, плешивость") — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Садоводство, цветоводство
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Садоводство, цветоводство
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит Аудио 
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Садоводство, цветоводство
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне Аудио 
Популярное
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион

Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.

Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
ТОП-5 стран, где Урал с коляской стал культовым мотоциклом Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Последние материалы
Чистая машина за 15 минут — только если знать эти трюки
Эти автозаводы СССР работали на экспорт: их машины ценились за дешевизну и проходимость
Плечи как у модели: попробуй эти 5 простых упражнений
Тёмная сторона Битлз: споры, которыми отмечена величайшая группа в мире
Как использовать тканевую маску на максимум: хитрый лайфхак из Кореи
Зеркала, которые меняют правила игры: почему круглые модели лучше прямоугольных
Сухой нос у кошки: когда это не просто симптом, а опасность для жизни
Хотите пышный кулич? Не добавляйте больше дрожжей
В каких сферах ожидаются сокращения: будущее профессионального рынка в России
Трансгенный картофель: как сажать картошку, чтобы не потерять урожай
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.