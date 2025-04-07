Облысение или сезонная линька? Почему волосы покидают голову и что с этим делать

Выпадение волос — это не всегда повод для паники. Совсем не редкость, что тревога по поводу облысения оказывается напрасной. Почему так происходит, и когда действительно стоит задуматься о визите к трихологу? Ответ на эти вопросы — в нашем тесте.
Обратитесь к врачу, если выпадение волос становится заметным и не проходит на протяжении нескольких недель или месяцев. Заметное истончение волос или образование залысин — это уже сигнал, что стоит проверить состояние здоровья.
Если выпадение волос вызвано стрессом, неправильным уходом или сезонными изменениями, проблема часто решается с помощью корректировки образа жизни. Но если причина глубже, обратиться к врачу стоит как можно скорее.
Алопе́ция (букв. "лысость" от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia "облысение, плешивость") — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.
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