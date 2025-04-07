Облысение или сезонная линька? Почему волосы покидают голову и что с этим делать

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Выпадение волос — это не всегда повод для паники. Совсем не редкость, что тревога по поводу облысения оказывается напрасной. Почему так происходит, и когда действительно стоит задуматься о визите к трихологу? Ответ на эти вопросы — в нашем тесте.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка держит волосы

Основные причины выпадения волос

Нормальная потеря волос : в среднем человек теряет до 100 волос в день — это естественный процесс.

: в среднем человек теряет до 100 волос в день — это естественный процесс. Стресс и недосыпание : постоянный стресс и дефицит сна влияют на волосы, что может усилить их выпадение.

: постоянный стресс и дефицит сна влияют на волосы, что может усилить их выпадение. Дефицит питательных веществ : недостаток витаминов и минералов также может быть причиной.

: недостаток витаминов и минералов также может быть причиной. Гормональные изменения : они могут повлиять на волосы, особенно у женщин после родов или в период менопаузы.

: они могут повлиять на волосы, особенно у женщин после родов или в период менопаузы. Болезни: проблемы с щитовидной железой, аутоиммунные заболевания или даже хронические заболевания ЖКТ могут привести к выпадению волос.

Когда стоит беспокоиться

Обратитесь к врачу, если выпадение волос становится заметным и не проходит на протяжении нескольких недель или месяцев. Заметное истончение волос или образование залысин — это уже сигнал, что стоит проверить состояние здоровья.

Что делать при выпадении волос

Не паниковать : сначала определите, почему это происходит.

: сначала определите, почему это происходит. Посетить трихолога : после обследования врач назначит необходимое лечение.

: после обследования врач назначит необходимое лечение. Коррекция питания : добавьте витамины и микроэлементы, чтобы улучшить состояние волос.

: добавьте витамины и микроэлементы, чтобы улучшить состояние волос. Забота о волосах: избегайте агрессивных процедур и используйте щадящие средства для укладки.

Важно помнить

Если выпадение волос вызвано стрессом, неправильным уходом или сезонными изменениями, проблема часто решается с помощью корректировки образа жизни. Но если причина глубже, обратиться к врачу стоит как можно скорее.

Уточнения

Алопе́ция (букв. "лысость" от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia "облысение, плешивость") — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.



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