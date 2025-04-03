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Секрет острых скул без уколов: как убрать второй подбородок дома

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Одна случайная встреча с фронтальной камерой — и ты уже разглядываешь на фото не только себя, но и неожиданного "гостя" под подбородком. Знакомо? Не спеши паниковать: второй подбородок есть у большинства людей — это норма, а не приговор. Но если хочется вернуть чёткий овал лица без инъекций и пластики, помогут проверенные временем лайфхаки. Они простые, недорогие и работают при условии регулярности!

Подтяжка лица
Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com
Подтяжка лица

1. Массаж гуаша — модно, приятно, эффективно

Каменный скребок гуаша давно стал бьюти-бестселлером. И не зря: массаж улучшает лимфоток, снимает отёки и подтягивает кожу. Нанеси масло или сыворотку, выбери удобную сторону скребка, двигайся от центра лица к краям с лёгким нажимом — и удели внимание шее и подбородку. Можно даже использовать гуаша во время умывания, нанеся очищающее средство.

2. Полотенце вместо гаджетов

Сверни мокрое (и холодное!) махровое полотенце в жгут, немного отбей им зону подбородка — и повторяй процедуру каждый вечер. Добавь в воду щепотку соли — и эффект станет заметнее. Главное — не лениться!

3. Еда тоже играет роль

Соль, копчёности, алкоголь и сигареты — всё это задерживает воду, провоцирует отёки и делает лицо "тяжёлым". Перестрой рацион, пей достаточно воды — и кожа поблагодарит тебя гладкостью.

4. Тренируй язык — серьёзно

Простые упражнения помогают "прокачать" мышцы нижней части лица:

  • тяни язык к носу;

  • затем — к шее;

  • рисуй им восьмёрки;

  • прижимай к нёбу, открывая и закрывая рот.

Смешно, но эффективно!

5. Домашние маски и компрессы

  • Картофельная маска: пюре + соль + мёд + молоко — нанести на подбородок на 40 минут.

  • Лимонный компресс: лимонный сок, уксус и соль в воде — ткань смочить, приложить на 30 минут.

  • Рассол из капусты: просто марля и рассол — проверенный деревенский способ.

6. Правильная осанка и положение головы

Подбородок часто "растёт" не от еды, а от наклонённой головы. Подними монитор выше, держи телефон на уровне глаз, выпрямляй спину. Уже через неделю ты заметишь разницу в фото!

Уточнения

Подборо́док — самая нижняя часть лица, расположенная книзу от нижней губы. Форма подбородка определяется строением костей нижней челюсти, рядом мышц: подбородочной, квадратной мышцей нижней губы и треугольной, а также жировыми отложениями. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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